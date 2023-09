“Un posto al sole”, le anticipazioni: Costabile e la “trappola” di Micaela

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 settembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Micaela (Gina Amarante) è intenta a fare foto e filmati per la pagina social del Caffè Vulcano quando entra Costabile (Antonio Fiore) per prendere le ordinazioni di mozzarelle. Micaela si ferma a guardarlo: ecco perché la gemella Manuela è così interessata! Ma perché indugia tanto? Proprio mentre riflette, la Cirillo ha una delle sue geniali e malefiche idee. Si mette il cappellino per nascondere la ciocca di capelli colorata e si avvicina a Costabile fingendosi Manuela. Il ragazzo finge di stare al gioco e accetta le avance della finta gemella. Al momento di accettare l’invito a cena, risponde che ci sarà a patto che si presenti la vera Manuela! La Cirillo prende bene la figuraccia e sfrutta la situazione a favore della sorella. Micaela, infatti, racconta subito a Serena (Miriam Candurro) e soprattutto a Manuela di come Costabile non si sia fatto abbindolare. Significa che conosce bene Manuela e, soprattutto, che tiene davvero a lei! Micaela non si sbaglia: Manuela accetta di uscire con Costabile staccandosi per un po’ dai libri!

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 settembre)

Viola ha dei dubbi su Damiano e ne parla con Eugenio: sospetta che il poliziotto sia sceso a patti con Eduardo. Micaela vuole distrarre Manuela e riportarla allo stile di vita strampalato in stile Cirillo, ma le cose non vanno come vorrebbe. Rosa è sempre più gelosa dell’attrazione che Damiano prova per Viola. Alberto continua a frequentare Diana: lei sembra lusingata, ma sa di essere attratta da un altro. Niko e Manuela si rivedono: entrambi provano una certa emozione. Roberto rompe bruscamente con Lara e chiede perdono a Marina.

Le anticipazioni dal 18 al 22 settembre