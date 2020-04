“Un posto al sole”, le anticipazioni: Cupido ha fatto centro!

25 Aprile 2020 | 11:45 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Dal passato di Un posto al sole questa settimana riaffiora l’amore di Rossella Graziani (Giorgia Gianetiempo) per Gianluca Palladini (Flavio Gismondi). Rossella è una studentessa di liceo così innamorata da perdere il sonno in attesa di un messaggio del ragazzo. Così un giorno decide di andare a trovarlo a casa di Guido Del Bue (Germano Bellavia), ma vi trova solo lui impegnato a suonare un bongo dimenticato dai ragazzi spagnoli che ha ospitato. Gianluca è già uscito, perché ha anticipato il turno al Caffè Vulcano, così Rossella fa un salto al locale. E lì l’attende una brutta sorpresa: Palladini esce dalla stanza-ufficio con una delle ragazze spagnole! Rivivendo il tradimento di Gianluca con Cristina (Alessandra Scognamillo), la cameriera del Vulcano, Rossella se ne va sconsolata, senza dare retta alle spiegazioni dell’amato. Quando poi il ragazzo la cerca a casa, Rossella prega Otello (Lucio Allocca) di non aprire. Ma l’insistenza di Palladini vince e Rossella finalmente capisce che non l’ha tradita. Ma c’è qualcosa non va: Gianluca le dice che a lei ci tiene, ma si sente “sotto pressione”.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 aprile)

Vi ricordiamo che stanno andando in onda repliche di puntate del marzo 2012.

Andrea è deciso a riconquistare Arianna. Roberto invece continua la guerra contro Greta. Serena pensa che Filippo stia con Viola e decide di dare una svolta alla sua vita. Nonostante gli sforzi di Rossella per farlo cambiare, Gianluca continua a non impegnarsi nello studio. Filippo riceve una visita inaspettata che potrebbe scombinargli la vita. Niko entusiasma Renato superando l’esame di Diritto Privato, ma ha un’idea che non piacerà al padre.

Le anticipazioni dal 27 al 30 aprile

● Vintariello, deciso a non procurare problemi a chi lo circonda, concorda la sua uscita di scena con il clan rivale.

● Otello progetta il viaggio della vita.

● Serena sembra decisa a dare un’occasione a Tommaso, ma il destino la fa imbattere di nuovo nell’uomo dei sogni.

● Greta riceve da Ferdinando l’allettante proposta di fuggire insieme e per lei è una tentazione molto forte.

● Niko, per paura di creare tensioni in casa, rinuncia a partire per un periodo di studi in un’università all’estero.