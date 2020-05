“Un posto al sole”, le anticipazioni: dall’India con amore

23 Maggio 2020 | 10:25 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Questa settimana il nostro viaggio nei “ricordi” di Un posto al sole ci porta a rivivere la tormentata storia d’amore tra Guido (Germano Bellavia) e Loredana (Véronique Vergari). Dopo essere stata scoraggiata dall’ingombrante presenza di mamma Lucia (la compianta Regina Senatore), Loredana è andata in India per ritrovare pace e serenità, ma alla fine del suo percorso l’unica cosa che ha capito è che ama Guido e deve riprenderselo. Già all’aeroporto, però, la donna ha due cocenti delusioni: la sua valigia è stata smarrita e non c’è nessuno ad aspettarla. Neanche Virgilio (Gino Rivieccio) che, innamorato di lei, aveva promesso di andarla a prendere. Loredana cade nello sconforto, ma non sa che cos’è accaduto… Virgilio ha inscenato un incidente che inchioda Guido come responsabile e vorrebbe da lui un grosso risarcimento. Qual è l’unico modo per arrivare a un accordo? Che Guido rinunci a Loredana. E infatti quando Guido e Loredana si rivedono, lui finge di non amarla più e lei, col cuore a pezzi, torna in aeroporto a cercare la valigia. Ma troverà una sorpresa.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 18 al 22 maggio)

Vi ricordiamo che stanno andando in onda repliche di puntate trasmesse nella primavera del 2012.

Franco fa pace con Nunzio, ma il ragazzo si fa attrarre di nuovo dalle bravate di Alfonso Vitale. Niko si trova invischiato in un triangolo tra lui, Manuela e la finta Manuela, ovvero Micaela. Serena, cercando di aiutare Tommaso, si ritrova faccia a faccia con Filippo e coi suoi sentimenti. La cameriera Teresa tenta di far riavvicinare Greta e Roberto, ma il suo intervento le costerà il licenziamento da casa Ferri.



Le anticipazioni dal 25 al 29 maggio

● Marina riempie la sua solitudine con un accompagnatore a pagamento.

● Teresa inizia il lavoro a casa di Filippo, ma già dal primo giorno sorgono dei problemi.

● Manuela cerca di risolvere i problemi economici delle sorelle Cirillo proponendo a Serena un lavoro.

● Renato scopre qualcuno di sua conoscenza sta sfruttando la sua connessione a Internet e vuole rendergli la vita difficile.

● Nunzio, sul punto di cadere nella trappola di Alfonso, decide di tirarsi indietro e di tornare a casa, dove però dovrà affrontare l’ira di Franco.