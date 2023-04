“Un posto al sole”, le anticipazioni: Damiano ha commesso un errore

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 aprile su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Rosa (Daniela Ioia) riceve la visita inaspettata del fratellastro Eduardo (Fiorenzo Madonna). Con una certa arroganza, lui s’intromette subito nella vita della Picariello rimproverandole di farsi ancora abbindolare da Damiano (Luigi Miele): deve capire che a quell’uomo non importa niente di lei e di Manuel (Manuel D’Angelo)! Rosa non lo nega ed Eduardo interpreta l’atteggiamento come una conferma dei suoi sospetti, quindi va ad affrontare il poliziotto. Lo trova che è intento a discutere delle qualità del suo scooter con Franco (Peppe Zarbo): gli si pianta davanti e gli dice di smetterla di prendere in giro sua sorella e sparire dalla sua vita. Per evitare che i due vengano alle mani, Boschi si becca un pugno. Damiano riesce in qualche modo a mantenere la calma e, con la sola forza delle parole, allontana Eduardo, che se ne va lanciandogli uno sguardo minaccioso. Damiano capisce che essere andato a letto con Rosa è stato un errore fin troppo grosso e va da lei per chiarire tutto e definitivamente.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 aprile)

Nella vita di Marina ricompare Arnaud, e ha intenzioni “bellicose”: la bacia! La Giordano è turbata, e non sa che Roberto sta cercando di sistemare le cose con Lara. Franco fa uno sconfortante bilancio della sua vita lavorativa. Nunzio convince Silvia ad assoldare una social media manager un po’ particolare. Rosa cova del rancore nei confronti di Damiano. Un incontro imprevisto potrebbe avere serie conseguenze per Viola. Alberto non si rassegna alla fine della storia con Diana, ma deve anche arginare i crescenti sospetti di Clara.

Le anticipazioni dal 24 al 28 aprile