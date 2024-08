“Un posto al sole”, le anticipazioni: Daniela rievoca il dramma di Diana

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 agosto su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Anche quest’estate l’appuntamento con Un posto al sole non si interrompe. In vacanza, però, vanno i nostri amici di Palazzo Palladini, e come l’anno scorso arrivano i ricordi di Le storie di Un posto al sole. Rosa (Daniela Ioia) sostituisce Raffaele (Patrizio Rispo) in portineria e chiacchiera con Marika (Laura Pagliara) rievocando vicende di quest’ultimo anno. Le due donne, per esempio, pensano a Diana (Sara Zanier). Raggirata dall’ex compagno Flavio Bianchi (Leonardo Santini), si è ritrovata tra le maglie degli affari sporchi della Camorra. Bianchi voleva che lei collaborasse come architetto al progetto di finta riqualificazione urbana. Quando la donna si è resa conto che dietro al lavoro c’era la Camorra e che Bianchi era colluso, è stata aggredita dall’imprenditore e poi investita dagli scagnozzi del camorrista Torrente (Loris De Luna) per simulare un incidente. Diana è finita in coma e Nunzio (Vladimir Randazzo), col quale aveva una relazione, le è stato vicino fino al risveglio. Ora Diana è in vacanza proprio con Cammarota, cercando di dimenticare il passato.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 agosto)

Magda può mandare all’aria il piano di Ferri per avere in affido Tommaso. Giulia deve scegliere: restare a Napoli con Luca o andare in vacanza ad Agrigento col resto della famiglia? Samuel propone una vacanza a Micaela. Mariella è preoccupata per Lollo e fa un appello a Guido. Nunzio parte con Diana, mentre Rossella passerà tutto il mese al lavoro. Alberto riceve la visita di Torrente e i due escogitano un piano per liberarsi di Eduardo. Raffaele è in partenza per Barcellona: in portineria lo sostituirà Rosa.

Le anticipazioni dal 12 al 16 agosto

