“Un posto al sole”, le anticipazioni: di chi sarà quel bambino?

10 Aprile 2020

Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) è furioso per il tradimento di Greta (Cristina D’Alberto), dalla quale sta chiedendo la separazione. La donna, incinta, non vuole perdere il marito e ora cerca in tutti i modi di farsi perdonare. Lui però, pur essendo in fondo ancora innamorato della moglie, mostra il suo lato più cinico: ha già preparato un dossier che scava nel passato della donna, ex spogliarellista dalle tante relazioni, per dimostrare che non potrebbe mai essere una buona madre. Greta trova il fascicolo in casa e va su tutte le furie. Scoppia così una lite tra i coniugi, durante la quale Roberto scopre le carte: lui la lascerà in pace e le darà dei soldi, a patto che il bambino rimanga in casa Ferri. Greta rimane scossa: come potrebbe rinunciare a crescere il figlio in cambio di una vita agiata? Le motivazioni di Roberto, però, le rimangono impresse e inizia a porsi degli interrogativi sul suo istinto materno. Riccardo, intanto, va a chiedere aiuto e sostegno a Marina (Nina Soldano), con la quale, nonostante gli alti e bassi, ha sempre un feeling speciale.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 6 al 10 aprile)

Vi ricordiamo che da questa settimana vanno in onda repliche di puntate originariamente trasmesse nel marzo del 2012.

Filippo salta la dialisi per andare a cercare Carmen a Bologna, ma incontra il cugino Tommaso. Greta ha la conferma che il padre del figlio che aspetta è suo marito Riccardo e spera di ricostruire il legame con lui. Niko è sempre più attratto da Micaela, ma non sa che in realtà è la sua gemella Manuela. Franco cerca di far riavvicinare Arianna e Andrea, ma è dura… Con fatica Guido cerca di contenere la passionalità di Isabella.

Le anticipazioni dal 13 al 17 aprile

● Renato è deluso perché i suoi figli non si sono ricordati della Festa del papà.

● Franco è indignato per la vicinanza tra Giulia e Vintariello, ma la donna non si fa influenzare.

● Guido è sempre più soggiogato da Isabella, che si presenta ormai come sua fidanzata, ma Andrea ha un piano per liberarsi di lei.

● Andrea vuole riconquistare Arianna, ma la ragazza prende una decisione che non gli piacerà.

● Rossella, stanca di passare per la ragazza sempre troppo seria, inizia ad andare in discoteca.