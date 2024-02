“Un posto al sole”, le anticipazioni: Diana si lascerà “incantare” da Flavio?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 febbraio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Sotto l’effetto della cocaina, Flavio (Leonardo Santini) discute con la sua ex Diana (Sara Zanier). Lui vorrebbe tornare con lei, ma la donna non è d’accordo. Bianchi, quindi, alza una mano per colpirla, ma poi ci ripensa e cambia totalmente umore. Si scusa e inizia a fare la vittima. Racconta di essere minacciato dalla camorra che, dice, ha allungato i tentacoli sul suo progetto di riconversione edilizia nel centro storico e lui non sa come uscire dalla situazione. Flavio infine prega Diana di non abbandonarlo e di offrirgli la sua consulenza come architetto. Diana non sa che le cose non stanno proprio così, ma è “rapita” dalla conversazione (tanto da non rispondere neppure a una chiamata di Nunzio, Vladimir Randazzo) e comunque inorridisce: mai vorrebbe avere a che fare con dei camorristi. Flavio le assicura che non la esporrebbe a pericoli, e però ha solo lei a cui appoggiarsi… E, una volta finita questa brutta storia, potranno pensare al futuro insieme, magari realizzare tutti i loro progetti… Queste parole non lasciano indifferente Diana.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 febbraio)

Serena e Filippo organizzano una festa di Carnevale per Irene, ma ancora una volta qualcosa destabilizza la bambina. Riccardo continua a pensare al bacio tra lui e Virginia a Milano, mentre Rossella scopre che Crovi ha incontrato l’ex moglie e non gliel’ha detto. Micaela è delusa: Samuel non le ha comprato regali per San Valentino e tra i due si crea tensione. Ida trova il coraggio di dare ascolto ai sentimenti per Diego. Marina è ormai convinta che crescerà Tommaso come fosse sua madre. Diana comincia a scoprire il vero volto di Bianchi.

Le anticipazioni dal 19 al 23 febbraio