“Un posto al sole”, le anticipazioni: Diego e Ida cercano casa (e pace)

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 dicembre su Rai3







Diego (Francesco Vitiello) porta Raffaele (Patrizio Rispo) a vedere la casa che vuol prendere in affitto con Ida (Marta Anna Borucinska). Giordano, però, ci trova molti difetti, e poi non c’è il portiere! Mentre Diego ci rimane male, Ornella (Marina Giulia Cavalli) capisce che c’è sotto qualcosa. E infatti a casa Raffaele le confessa che non è contento all’idea che, dopo Patrizio, un altro figlio se ne vada da palazzo Palladini. Mentre parla con la moglie, Giordano ha un’illuminazione: e se chiedesse a Giulia (Marina Tagliaferri) di liberare uno spazio in terrazza? Sarebbe perfetto: il piccolo Joseph avrebbe tanto spazio e non si allontanerebbe da loro. Raffaele, dunque, ne parla con Diego e Ida, ma lei si fa scura in volto e se ne va. Che succede? Diego gli spiega: non ha pensato che Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) vive nel palazzo e incontrerebbe il piccolo tutti i giorni? Non ne hanno già passate tante a causa di Roberto? Raffaele deve farsene una ragione: allontanarsi dal palazzo è la soluzione migliore.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 novembre)

Manuel scopre Pasquale nascosto in cantina: la polizia lo cerca per l’accoltellamento di don Antoine, ma il bullo giura a Manuel di essere innocente. Mariella dissuade Espedito dai suoi propositi bellicosi verso Guido. Castrese è sotto pressione per il ricatto del fratello Costabile. Samuel scopre un rimedio per non pensare a Micaela. Niko fa fronte alle proteste di Valeria che non vede di buon occhio la sua imminente vacanza in Sicilia con la famiglia e senza di lei. Ferri apprezza i Gagliotti come nuovi inserzionisti di punta della radio.

Le anticipazioni dal 2 al 6 dicembre