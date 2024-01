“Un posto al sole”, le anticipazioni: Diego preoccupato per Ida

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’8 al 12 gennaio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Diego (Francesco Vitiello), dopo la telefonata di Ida (Marta Anna Borucinska) dalla Polonia, capisce che alla ragazza è successo qualcosa di grave. Lei, però, non è riuscita a spiegarsi bene, la linea telefonica era disturbata e a Giordano sono arrivati pochi messaggi. Ha capito che il padre di Ida sta male e, soprattutto, ha carpito una richiesta di aiuto. Per il resto, nulla. La chiamata si interrompe quando Ida viene scoperta dalla zia che le sequestra il cellulare. Diego consulta amici e famiglia, ma nessuno sembra dargli il consiglio giusto. Il padre Raffaele (Patrizio Rispo), in particolare, tenta di calmarlo e di convincerlo che sta ingigantendo la cosa più del dovuto. Diego non si arrende. Gli unici due che possono chiarirgli le idee sono Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). I due, naturalmente, non raccontano la verità, ossia che Ida è prigioniera della zia che loro hanno corrotto. Per non essere scoperti, si inventano che la ragazza si è messa in contatto con Marina e che va tutto bene. Ma Diego non ci crede e si prepara a partire.

Il riassunto della scorsa settimana (dall’1 al 5 gennaio)

Guido, a causa delle turbolenze di casa Altieri e casa Cerruti, è protagonista dei soliti imprevedibili capodanni a Palazzo Palladini. Raffaele è preoccupato per la situazione fra Eugenio e Viola che è ancora molto tesa e che ricade sul piccolo Antonio. Speranza, grazie all’inaspettata intercessione di un familiare, si libera della pressione paterna e, dopo la delusione sentimentale, cerca di affrontare con fiducia un nuovo capitolo della sua vita. Viola scopre che Antonio sa più di quello che dovrebbe e rimane senza parole.

Le anticipazioni dall’8 al 12 gennaio