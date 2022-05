“Un posto al sole”, le anticipazioni: due bambine in pericolo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 16 al 20 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Bianca (Sofia Piccirillo) invita Gaia (Sofia Prisco) a dormire da lei: così si porteranno avanti con la ricerca di scienze. Angela (Claudia Ruffo) ne approfitta per chieder loro se si è scoperto chi abbia fatto scattare l’allarme antincendio a scuola. Da come risponde Gaia, Bianca intuisce che l’amica mente e, quando si ritrovano da sole, insiste perché Gaia le dica se è caduta in trappola in una di quelle sfide online che spingono a fare cose pericolose sotto minaccia. Bianca spiega che c’è cascata anche lei, ma poi ha smesso di avere paura e nessuno si è fatto vivo per fare del male alla sua famiglia: Gaia deve stare tranquilla! Rassicurata, Gaia confessa di aver azionato l’allarme, ma non riesce a non aver paura e quindi prega l’amica di non dire nulla. Nel frattempo, il telefono di Gaia squilla: è un’altra sfida, deve fare un selfie estremo, a picco sul vuoto. Gaia, dunque, va sulla torretta sulla terrazza di Palazzo Palladini e Bianca la segue. Mentre tenta di portare a termine la folle sfida, Gaia sta per scivolare: per fortuna Raffaele (Patrizio Rispo) e Renato (Marzio Honorato) vedono tutto e portano giù le bambine. Gaia si assume tutta la colpa, ma non parla della sfida, così Bianca si chiede se non sia il caso di parlare pur tradendo l’amicizia…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 9 al 13 maggio)

La prospettiva di una promozione con trasferimento a Bari confonde Giancarlo: accettare o rimanere con Silvia? Niko è in difficoltà per l’invadenza di Alberto. Riccardo è in crisi dopo aver fatto l’amore con Virginia, e Rossella intuisce che qualcosa non va quando cerca di rappacificarsi con lui. Viola riceve un’intimidazione proprio quando Eugenio porta a termine un’operazione anti-camorra. Tra Marina e Lara è guerra, e Roberto non sopporta i loro battibecchi. Bianca è di nuovo nei guai. Jimmy accetta l’aiuto di Giuditta per i compiti.

Le anticipazioni dal 16 al 20 maggio