“Un posto al sole”, le anticipazioni: due cuori nella tempesta

01 Novembre 2019 | 14:15 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Filippo (Michelangelo Tommaso) si è trasferito a casa Ferri per una “pausa di riflessione” sul suo matrimonio. Suo padre Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) cerca di scuoterlo, ma lui sembra sempre cupo e assorto nei suoi pensieri. Roberto sa bene il perché… Durante il loro ultimo viaggio a Tenerife hanno conosciuto Viviana (Angela Bertamino), una bella ragazza che fa da punto di riferimento della loro società alle isole Canarie. Tra lei e Filippo è nata subito un’intesa e lui non ha resistito alla tentazione di sedurla. Roberto, avvezzo alle scappatelle, ora cerca di convincere il figlio a buttarsi tutto alle spalle: secondo lui, infatti, un’avventura ogni tanto fa bene perché rompe la monotonia del matrimonio. Filippo, però, non la pensa affatto così e i discorsi del padre gli sembrano di un cinismo insopportabile. Il suo senso di colpa poi esplode quando rivede Serena (Miriam Candurro): Filippo si rivela freddissimo nei confronti della moglie e per lei, che era decisa a riavvicinarsi finalmente al marito, è una doccia gelata.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 ottobre al 1º novembre)

Angela vede Giulia ancora pensierosa per la storia con Denis e la convince a partecipare a una festa al Caffè Vulcano. Niko è pronto a difendere Diego, mentre Raffaele teme per i riscontri sull’auto del figlio. Filippo rivede Serena e si chiede se le tensioni si saranno appianate. Vittorio cerca di riavvicinarsi ad Alex e Mia ci mette lo zampino. Diego ricorda una misteriosa figura apparsa al Caffè Vulcano prima dell’incidente. Aldo viene svegliato dal coma farmacologico. Delia vuol tenere Beatrice lontana dalla vita del marito.

Le anticipazioni dal 4 all’8 novembre

● Raffaele è disperato perché Diego è in carcere e così si fa aiutare da Franco per trovare il vero colpevole del tentato omicidio.

● Giulia sente che il legame con Denis si sta affievolendo, ma non riesce proprio a voltare pagina.

● Bice , decisa ad aiutare Guido e Mariella, presenta loro “l’uragano Ingrid”.

● Niko si convince che Delia nasconda qualcosa sull’incidente in cui è rimasto coinvolto Aldo.

● Andrea, in volo verso Londra, non riesce a tenere a bada l’ansia quando l’aereo deve affrontare delle turbolenze.