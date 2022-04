“Un posto al sole”, le anticipazioni: due pessimi incontri per Riccardo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Dopo aver passato una bellissima notte insieme, Riccardo (Mauro Racanati) e Rossella (Giorgia Gianetiempo) arrivano all’ospedale. Qui, però, l’umore di Crovi cambia all’improvviso quando vede nell’atrio Stefano (Joseph Altamura): che ci fa suo fratello a Napoli? Stefano vorrebbe parlare, ma Riccardo lo ferma: ha rovinato il suo matrimonio con Virginia (Desirée Noferini) andando a letto con lei, quindi non hanno nulla da dirsi! Rossella prova a calmare Riccardo, ma capisce che sarà meglio lasciarlo in pace per un po’. In reparto Crovi incontra l’ex moglie e cerca di schivarla, ma lei è caparbia e ci tiene a dirgli che non c’entra con l’arrivo di Stefano. Riccardo ribatte amaro che è scappato da Bolzano per non vederli più e ora se li ritrova entrambi a Napoli! Virginia, per evitare che vengano sentiti i loro discorsi, lo porta in “sala medici” e cerca di agire con astuzia. Perché se la prende tanto, se, come dice, non prova più niente per lei? E perché non riesce a guardarla negli occhi, se lei gli è indifferente? Per sfidarla Riccardo incrocia lo sguardo dell’ex… E si fa travolgere in un passionale bacio.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 aprile)

Alberto viene a sapere che Clara fa le pulizie a casa di una signora per arrotondare e non la prende bene. Nunzio, dopo aver scoperto che Clara ha ripreso con la droga, cerca di aiutarla, ma entra in conflitto con Franco e Ferri. Giancarlo non nasconde la sua gelosia per il ritorno di Michele a Napoli. Angela si occupa con Franco dei problemi di Bianca a scuola, ma tra i due c’è molta tensione. Fabrizio informa Marina di una cosa inaspettata che la pone di fronte a una difficile decisione. Viola inizia la supplenza nella classe di Bianca.

Le anticipazioni dall’11 al 15 aprile