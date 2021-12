“Un posto al sole”, le anticipazioni: è l’ora delle scelte

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 dicembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Fabrizio (Giorgio Borghetti) finalmente vede la luce in fondo al tunnel della crisi che lo ha travolto negli ultimi mesi. Le “Marinelle”, il nuovo formato di pasta dell’azienda Rosato, hanno ricevuto riscontri positivi e nella mente dell’imprenditore si aprono nuovi orizzonti. In particolare, Fabrizio pensa di avviare un franchising per venderle, magari con l’aiuto di Marina: le doti imprenditoriali della donna garantirebbero il successo. Quando espone l’idea alla Giordano, però, lei non appare tanto entusiasta. Come potrebbe seguire gli affari del pastificio e quelli dei cantieri in contemporanea? Marina non lo dice esplicitamente, ma pensa che così lascerebbe troppo spazio a Lara (Chiara Conti), che già si sta facendo strada per prendere il suo posto accanto a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). La Giordano sa di essere di fronte a una scelta difficile, anche perché Roberto non è intenzionato a perderla come socia, e infatti le dichiara tutta la sua stima professionale, a scapito della Martinelli che è solo una dipendente qualunque dei cantieri. I due non sanno che Lara sta origliando dietro la porta dell’ufficio e le parole di Roberto sono per lei una doccia fredda…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 novembre al 3 dicembre)

La notizia della separazione tra Silvia e Michele travolge Rossella. Guido cerca di stare fuori dalle dinamiche sentimentali tra Vittorio e Speranza, ma non è facile. Niko inizia a fidarsi di Alberto, ma Renato è sempre più indispettito dall’intesa tra il figlio e Palladini. Roberto è pedinato da un uomo che ha a che fare col passato di Lara. Nunzio vuole rimanere a Napoli per stare vicino a Chiara e fa una proposta spiazzante alla ex. Marina cerca di contenere l’ennesima crisi di Fabrizio, nel panico per il lancio di un nuovo formato di pasta.

Le anticipazioni dal 6 al 10 dicembre