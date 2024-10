“Un posto al sole”, le anticipazioni: Eugenio confessa un segreto a Viola

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 ottobre al 1° novembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Viola (Ilenia Lazzarin) prepara la festa di Halloween per Antonio (Eduardo Scafora) e i suoi amici. Vorrebbe che tutto fosse perfetto, che i bambini si divertissero un mondo bussando alle porte di tutto il palazzo. E soprattutto si augura che non ci siano tensioni, visto che ha invitato Eugenio (Paolo Romano), Damiano (Luigi Miele) e Rosa (Daniela Ioia). L’entusiasmo della Bruni si smorza quando Renda, di passaggio per sbirciare i preparativi, le dice che non potrà esserci, perché deve coprire un collega malato. Viola si preoccupa: è successo qualcosa? Damiano la tranquillizza: non c’è nulla di rischioso. Piuttosto, aggiunge cercando di alleggerire, conta su di lei per un reportage fotografico della festa, visto che Manuel (Manuel D’Angelo) non ha voluto neanche dirgli come si sarebbe vestito. Quando Eugenio arriva con Antonio si accorge subito che Viola è turbata. Dopo aver finto serenità, la donna esplode in un pianto liberatorio. Nicotera approfitta del momento per confessarle che non ha mai smesso di amarla… È una dichiarazione inaspettata che lascia la Bruni senza parole.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 ottobre)

Mariella teme per Bice: la sua nuova fiamma, infatti, è un poco di buono. Rosa è sempre più in pena per Manuel, scontroso e disubbidiente. Viola teme che Damiano rischi la vita per catturare Torrente. Michele è deluso dall’egoismo di Guido che gli chiede di intercedere col padrone di casa per rimanere nell’appartamento oltre i tempi stabiliti. Manuela fa un esame all’università, ma non ottiene il risultato sperato. Nunzio si preoccupa per la riabilitazione di Diana. Filippo confessa a Serena di essere angosciato per il futuro.

Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre