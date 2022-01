“Un posto al sole”, le anticipazioni: Fabrizio corre verso il baratro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 gennaio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Fabrizio (Giorgio Borghetti) è fuori controllo per l’avviso di garanzia. Diffondendo la notizia infamante della presenza di grano tossico nella pasta Rosato, Lara (Chiara Conti) ha dato il colpo di grazia al già fragile equilibrio psichico dell’imprenditore. Fabrizio si attacca alla bottiglia e quando Marina (Nina Soldano) tenta di farlo ragionare, lui l’aggredisce come non aveva mai fatto. Sconvolta e spaventata, la Giordano esce di casa e si rifugia al Caffè Vulcano, dove Filippo (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) si offrono di aiutarla. Marina passa la notte a Palazzo Palladini dai Sartori, ma i momenti di tensione non sono finiti. Rosato arriva come una furia all’ingresso del palazzo, incrocia Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e gli dà un pugno sul naso: accecato da gelosia e alcol, Fabrizio è convinto che Marina si sia rifugiata dal suo ex. Quando poi capisce che non è vero e che ha esagerato, se ne va a tutta velocità. Nel tragitto verso casa ripensa a tutte le sue vicissitudini, ma gli si affollano più ricordi negativi che positivi. Il morale di Rosato è sotto le scarpe e davanti a lui si prospetta una sola, tragica strada da seguire…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 21 gennaio)

Katia è tornata a Napoli; dietro la gioia della “riunione di famiglia”, c’è un grande timore che l’affligge: non vuole che Nunzio soffra di nuovo a causa di Chiara. Alberto esce acciaccato dalla lite con Patrizio e decide di fargliela pagare cara; in più, prende di mira Clara ricattandola. Samuel ottiene una “chance” da Speranza e cerca di metterla a frutto. Fabrizio, abbattuto dalla crisi del pastificio, va ancora più a fondo dopo aver ascoltato una conversazione tra Marina e Roberto. Silvia è angosciata: la storia con Giancarlo la sta isolando.

Le anticipazioni dal 24 al 28 gennaio