“Un posto al sole”, le anticipazioni: Ferri ha deciso: rompe con Lara

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall'11 al 15 settembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50)







Lara (Chiara Conti) va a trovare Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) per aggiornarlo sui preparativi per il battesimo di Tommaso (Luigi De Feo). Ferri, però, è preso da altro: sta leggendo su Internet della sua separazione da Marina (Nina Soldano). Ferri non sa che in quel momento anche Marina sta leggendo (e con rammarico) la stessa cosa. Inoltre, più che pensare al battesimo, Ferri vorrebbe procurarsi un oggetto di Tommaso per usarlo in un test di paternità. Lara però lo scopre a frugare nella borsa del cambio e lo aggredisce: «Che intenzioni hai?». Quando finalmente capisce che Roberto vuol fare il test, sapendo che sarebbe la fine, fa una scenata e lascia palazzo Palladini gridando che tra loro è finita e che non vedrà più il bambino. Ferri non si fa intimorire: per lui, anzi, questa è una prova della malafede di Lara. Così chiederà perdono a Marina per non averla ascoltata. Come reagirà la Giordano? Cosa farà Lara?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 settembre)

Per dare ragione ad Alberto su una questione di affitto pagato in ritardo, Mariella litiga con le Cirillo. Rossella accetta la proposta di matrimonio di Riccardo: che amarezza per Nunzio… Giulia scopre che Bricca ha problemi di salute. Antonio sente la mancanza di Manuel e Raffaele cerca di convincere Viola a far incontrare i due amichetti. Marina lascia Palazzo Palladini, mentre in Roberto inizia a insinuarsi il dubbio che Tommy potrebbe non essere suo figlio. Viola vede uno scambio di denaro tra Damiano ed Eduardo.

Le anticipazioni dall’11 al 15 settembre