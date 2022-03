“Un posto al sole”, le anticipazioni: Ferri trova un’avversaria degna di lui

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 7 all'11 marzo su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Roberto (Roberto Polizzy Carbonelli) e Lara (Chiara Conti) guardano sbalorditi i documenti che attestano l’enorme patrimonio di Chiara Petrone (Alessandra Masi). Potrebbe vivere senza lavorare! E invece la fragile Chiara continua a scervellarsi per portare avanti la radio ed evitare di vendere il primo albergo del padre anche se ormai frutta poco. Ferri si è impuntato proprio su questo affare: devono convincere la Petrone a venderlo anziché ristrutturarlo, puntando su un bluff architettato dalla Martinelli: fingersi solidale per farsela amica. Chiara, intanto, è in ansia ogni volta che si avvicina una riunione con Ferri: lui la turba, il suo cinismo la spiazza. Pentita di averlo accettato come socio, la ragazza piange e di nuovo vede un’unica via per tenergli testa: la cocaina. E infatti, durante la riunione con il direttore finanziario, mentre Ferri espone tutte le valide ragioni per la vendita dell’albergo, Chiara lo zittisce e dice che quell’hotel ha un valore affettivo molto alto e che non lo venderà mai. Basiti, Roberto e Lara sospettano che ci sia qualcosa dietro l’improvvisa forza d’animo della ragazza…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 28 febbraio al 4 marzo)

Iniziano a chiarirsi i motivi del ritorno delle gemelle Cirillo: Micaela vuole che il figlio Jimmy vada a vivere a Berlino con lei. Rossella confida alla madre di sentirsi a disagio per la presenza al lavoro di Virginia, la ex di Riccardo. Ferri e Lara continuano a tramare contro Chiara. Il geloso Cerruti ne combina una delle sue con Sarti, mentre Guido e Mariella dovranno ancora una volta correre ai ripari. Chiara confessa a Nunzio che Ludovico le forniva la cocaina. Renato riceve un regalo che lo mette in grande difficoltà.

Le anticipazioni dal 7 all'11 marzo