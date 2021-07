“Un posto al sole”, le anticipazioni: festa di laurea a sorpresa per Rossella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 12 al 16 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Vittorio (Amato D’Auria) vuole organizzare una festa a sorpresa per la laurea di Rossella (Giorgia Gianetiempo), ma viene scoraggiato da Patrizio (Lorenzo Sarcinelli). Lui conosce bene la sua ex e sa che non ama questo genere di cose. Il giovane Giordano ha percepito che l’umore di Rossella negli ultimi tempi non è al top. La ragazza è pervasa da un’ansia incontrollabile. Ripassa in continuazione e ribadisce che non ci saranno festeggiamenti. La stanchezza, poi, le tira un brutto scherzo: la mattina dell’esame non si sveglia in tempo e rischia di perdere la sessione! Consapevole che il traffico di Napoli potrebbe bloccarla, si avvia a piedi in tutta fretta, seguita da due affannati Silvia (Luisa Amatucci) e Michele (Alberto Rossi). Arrivata appena in tempo, Rossella riesce a superare l’esame con 110 e lode. Di ritorno al Palazzo è talmente felice da non arrabbiarsi quando vede che per lei è stato allestito un ricco buffet. Vittorio, orgoglioso per la riuscita della festa, si vanta con Patrizio, mentre l’amico si prende i meriti per il rinfresco. E Rossella lo ringrazia per essersi ricordato che il suo dolce preferito è la cream tart.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 5 al 9 luglio)

Patrizio costruisce di giorno in giorno la sua relazione con Clara, ma teme le reazioni impulsive di Alberto. Ferri è grato a Marina per il suo aiuto. Giulia, alle prese con quattro ragazzini scalmanati, ammette che Renato sarebbe riuscito a gestire la situazione e che è un nonno ideale. Jimmy, spiazzato dalla presenza della terribile Brenda al campo scuola, decide di iscriversi a un corso di danza estivo. Rossella cerca di rassegnarsi alla storia tra Patrizio e Clara, ma per lei non è affatto facile accettare la situazione.

