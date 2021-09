“Un posto al sole”, le anticipazioni: Filippo resta solo per Irene

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 settembre all’1 ottobre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Serena (Miriam Candurro) legge di nascosto i messaggi tra Filippo (Michelangelo Tommaso) e Viviana (Angela Bertamino), e rimane amareggiata dal feeling tra i due. Prima di rivelare al marito quel che ha capito, prova a farglielo confessare. Filippo smentisce e, anzi, le fa capire che si sente l’eccessiva gelosia della moglie addosso. Ma quella di Serena non è semplice possessività: si è resa conto che non può tenerlo legato a sé solo perché è sua moglie. L’amnesia di Filippo li ha allontanati e accanirsi nel voler riprendere la vita com’era prima dell’operazione è una farsa. Così Serena trova la forza di dire al marito di fare quello che si sente, anche andarsene se necessario… Lei, per amore, accetterà qualunque decisione. Sartori risponde che non andrà da nessuna parte. Ma è in arrivo un’ennesima doccia fredda per la Cirillo: lui rimarrà per la piccola Irene (Greta Putaturo), non vuole che abbia traumi. Serena appena può va a sfogarsi disperata da Marina (Nina Soldano), che la sgrida: deve combattere!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 settembre)

Niko e Franco decidono di fare loro indagini, parallele a quelle della polizia, sull’aggressione a Susanna: vogliono scagionare Renato. Susanna, intanto, è mantenuta in coma farmacologico. Mariella capisce che a Silvia sta succedendo qualcosa: mentre Michele è presissimo dalla presentazione del suo libro, infatti, Silvia continua a vedere Giancarlo. E ora che Giancarlo le chiede di scegliere tra lui e Michele, lei non sa che fare. Mariella è soddisfatta del fatto che Alberto possa aiutare Guido con l’assicurazione.

Le anticipazioni dal 27 settembre all’1 ottobre