“Un posto al sole”, le anticipazioni: Filippo sgrida suo padre. Ma fa una gaffe

Dopo un’accesa discussione con Diego (Francesco Vitiello), Filippo (Michelangelo Tommaso) è turbato. Giordano gli ha raccontato l’ennesima vigliaccata di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli), ossia aver impedito il ritorno di Ida (Marta Anna Borucinska) dalla Polonia per tenersi il piccolo Tommaso, e al momento Filippo non è riuscito a indignarsi. Anzi, istintivamente ha preso le difese del padre mettendo in dubbio le parole dell’amico. A casa, però, racconta a Serena (Miriam Candurro) di sentirsi molto in colpa: Roberto e Marina (Nina Soldano) non hanno giustificazioni. Con questa convinzione, Filippo va dal padre per dirgli cosa pensa davvero. Entrando in casa assiste a una scena che avvalora le sue convinzioni: Marina sta imponendo a Ida il pullover da far indossare al piccolo. Sartori, quindi, quand’è solo con il padre, trova il coraggio di contestargli il perfido piano ordito ai danni di Ida e aggiunge con astio che alla loro età pensare di crescere un bambino è non solo egoista, ma anche sbagliato! Filippo non sa che la Giordano ha sentito tutto e che appare ferita da quelle parole…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 gennaio)

Nunzio arriva in ospedale dopo un’aggressione; Rossella gli sta così vicino da far ingelosire Riccardo. Rosa rischia di perdere la casa. Manuela è sempre più presa da Costabile e sempre più distante da Niko. Diego è nervoso per il comportamento di Roberto e Marina con Ida e ha uno scontro con Filippo e Serena. Guido sta per partire per Barcellona, ma deve affrontare un’emergenza con Mariella, con cui i rapporti sono ancora tesi. Damiano cerca di aiutare Viola con Antonio, ma peggiora le cose. Eugenio ha l’occasione per avvicinarsi a Lucia.

Le anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio