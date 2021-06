“Un posto al sole”, le anticipazioni: Filippo trema: rivedrà la sua famiglia?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 giugno al 2 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Filippo (Michelangelo Tommaso) ha deciso: per la sua malformazione artero-venosa alla testa si farà operare a Napoli, dal professor Volpicelli (Massimiliano Buzzanca). Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) tenta in tutti i modi di fargli cambiare idea: vorrebbe che si affidasse a qualche luminare negli Stati Uniti. Filippo sa bene che l’operazione è molto delicata, ma non vuole allontanarsi troppo dalla sua famiglia. Si ricovera, dunque, per fare gli ultimi esami prima dell’intervento, ma l’idea di non poter vedere per qualche giorno la piccola Irene (Greta Putaturo) lo porta a fare una piccola follia. Serena (Miriam Candurro) se lo ritrova in casa! Che cosa ha combinato? È fuggito dall’ospedale? Beh, per la sua famiglia Filippo fa questo ed altro. Irene fa i salti di gioia e i Sartori si concedono un picnic tutti insieme prima che lui sia costretto a tornare in ospedale. E si finge la più grande serenità, ma dentro di sé Filippo è molto preoccupato e teso.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 giugno)

Roberto cerca di convincere Marina che potrà essere felice solo restando a Napoli. Speranza dà una possibilità a Samuel, ma il ritorno di Vittorio dalla Spagna potrebbe complicare le cose. Patrizio è pronto a un rapporto serio con Clara, ma la presenza di Alberto nella vita della ragazza è sempre ingombrante. Vittorio è pressato da Chiara Petrone per un lavoro che non ha completato. Jimmy, con l’aiuto di Bianca, decide di sequestrare il drone a nonno Renato e il fucile ad acqua a zio Raffaele, per porre fine alla faida tra i due cognati.

Le anticipazioni dal 28 giugno al 2 luglio