“Un posto al sole”, le anticipazioni: finalmente c’è la sentenza per Valsano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 febbraio al 3 marzo su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50







Il giorno tanto atteso e temuto da Niko (Luca Turco) è arrivato: il giudice sta per emettere la sentenza contro Lello Valsano (Gianluca Pugliese), l’uomo che ha ucciso Susanna (Agnese Lorenzini) e ha sparato a Viola (Ilenia Lazzarin), seduta in aula dietro a Niko. La tensione di Poggi è alle stelle. Secondo Alberto (Maurizio Aiello), infatti, la strategia dell’avvocato di Valsano è stata buona: il camorrista potrebbe cavarsela per infermità mentale. Intanto, guardato a vista da un agente, Lello entra in aula con un sorriso di sfida. All’improvviso si fa silenzio: ecco entrare in aula il presidente della Corte d’Assise seguito dagli altri giudici! Uniti dal dolore per il trauma che hanno condiviso, Viola e Niko si scambiano un intenso sguardo. Poi, nel difficile tentativo di contenere una fortissima ansia, la ragazza allunga la mano verso Poggi che gliela stringe. Ora il presidente prende la parola e Valsano tradisce una profonda inquietudine…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 febbraio)

Nonostante la solidarietà degli amici, Silvia non riesce proprio a far quadrare i conti del caffè Vulcano. Marina sente sempre più incombente la presenza di Lara tra lei e Roberto. Cerruti, affranto per la sua ultima storia d’amore, finita prima ancora di iniziare, riceve una visita a sorpresa che potrebbe farlo tornare sui suoi passi. Guido trova ancora una volta in Michele il suo compagno di baldoria preferito, ma non sa come la prenderà Mariella. Giulia ha un nuovo incontro chiarificatore con mastro Peppe.

Le anticipazioni dal 27 febbraio al 3 marzo