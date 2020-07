“Un posto al sole”, le anticipazioni: finalmente siamo insieme!

11 Luglio 2020 | 10:20 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Dal 13 luglio tornano gli episodi inediti di Un posto al sole, la cui produzione ha avuto una sosta di qualche mese a causa della quarantena. Ritroviamo quindi Serena (Miriam Candurro) alle prese con la separazione da Filippo (Michelangelo Tommaso). I due, per non farsi sentire da Irene (Greta Putatuto), stanno discutendo a bassa voce nello studio. La ragazza è arrabbiata perché il marito ha portato la figlia a fare una gita in barca con Cristiana (Debora Franchi), la skipper che sta frequentando. Serena rinfaccia a Filippo di non essere coerente: le ha fatto una scenata dopo aver visto Leonardo (Erik Tonelli) con la piccola, però poi le fa passare una giornata con Cristiana! Filippo si giustifica dicendo che Cristiana non ha nessun rapporto di confidenza con Irene. Serena getta la spugna, ma si decide a fare un passo avanti verso Leonardo. La donna lo raggiunge al mare e si lascia andare tra le sue braccia. Non può restare, però, con lui per più giorni e lo convince a rientrare a Napoli. Sarà finalmente l’inizio della loro storia d’amore?

Dove eravamo rimasti

Marina ha deciso di riprendere la relazione con Fabrizio, da poco uscito dal carcere. Ma Roberto, storico grande amore di Marina, sembra non prenderla bene. Viola è in crisi con Eugenio, il quale, scampato anni addietro a un attentato, continua ad indagare su Tregara, boss di un clan camorrista. Alberto aspetta un figlio dalla sua ex domestica Clara, figlia proprio di Tregara. Giulia si convince ad accogliere, nella casa in cui vive con la famiglia della figlia, una cagnetta abbandonata e raccolta dalla nipotina Bianca.

Le anticipazioni dal 13 al 17 luglio

● Marina, di ritorno da un viaggio d’affari con Roberto, fa i conti con la gelosia di Fabrizio.

● Eugenio, deciso a smantellare il clan Tregara, viene coinvolto con Susanna in un agguato contro Avella.

● Guido e Mariella convocano tutti i testimoni in vista della cerimonia del loro matrimonio e del battesimo del piccolo Lorenzo. Anche perché Dolly sta tornando.

● Alberto è sottopressione per il suo legame con Tregara, al quale deve molto poiché il boss gli ha procurato dei lavori in passato.