“Un posto al sole”, le anticipazioni: finalmente siamo tornate!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 giugno su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50)







Come vi abbiamo raccontato, nel cast di Un posto al sole due personaggi femminili “di ritorno” stanno creando un bel po’ di scompiglio: Virginia (Desirée Noferini), che ha già incontrato il suo ex Riccardo (Mauro Racanati) in ospedale e a cena, e Lara (Chiara Conti), rintracciata da Diego (Francesco Vitiello) e Ida (Marta Anna Borucinska) nel convento dove lavora come volontaria. In attesa di scoprire cosa realmente causeranno questi ritorni, abbiamo incontrato le due attrici, entrambe entusiaste di avere ritrovato il loro “posto al sole”.

«So che può sembrare banale dirlo, ma si tratta di un set diverso da tutti gli altri che frequento» dice Desirée Noferini. «Quando arrivo alla mattina nel Centro di Produzione Rai di Napoli, prima dell’inizio delle riprese ho sempre tempo per un caffè e due chiacchiere con le ragazze della produzione. Del resto, siamo a Napoli: abbiamo ritmi serrati, ma ci rilassiamo anche. È un po’ come andare al lavoro e incontrare una zia o un cugino». Chiara Conti è in perfetta sintonia: «Tornare sul set di Un posto al sole è stato come ritrovare la famiglia dopo un viaggio». Un “viaggio” nel quale l’interprete di Lara ha scoperto un hobby particolare: «Ho imparato a incidere l’alluminio e realizzo quadri. Quando in novembre ho lasciato il set, ho fatto una mostra a Roma ed è andata così bene che mi hanno chiesto di farne un’altra». La vendita dei quadri, però, non ha cancellato la nostalgia per Lara: «Anch’io la sto scoprendo un po’ alla volta, e sono curiosa come lo è il pubblico di vedere se la sua conversione sia reale… Non nascondo, comunque, che interpretarla quando era cattiva è stato divertente, perché mi ha permesso cose che nella vita non potrei fare!».

Durante l’ultima assenza, invece, Desirée Noferini ne ha approfittato per coccolare Noah, il figlio di 15 mesi nato dalla relazione con Joseph Altamura (lo Stefano Crovi di Un posto al sole). Per lei l’attenzione per il piccolo è fondamentale. «Quando devo stare lontana da casa diversi giorni, spesso lo porto con me» dice l’attrice, che adesso è impegnata anche sul set della serie Alex Bravo - Un poliziotto a modo suo (la vedremo in inverno su Canale 5). «Se non posso, c’è il papà: siamo perfettamente intercambiabili». A proposito di impegni, la Conti ricorda ancora con emozione come è iniziato il suo Un posto al sole: «La proposta del provino mi è arrivata in piena pandemia. Non potendo uscire, me lo sono “fatto in casa”, riprendendomi col cellulare e registrando io stessa anche le battute del personaggio che interagiva con me. Avere la parte di Lara mi ha reso felicissima: finalmente avrei potuto uscire di casa per “motivi di lavoro”!».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 31 maggio)

Riccardo incontra Virginia, tornata a Napoli per un convegno, e, superato l’iniziale stupore, accetta di andare a cena con lei al Vulcano. Diego e Ida ritrovano Lara: da volontaria, assiste i bisognosi in un convento. I progetti di Clara fanno infuriare Alberto. Ferri vuol fare causa al condominio che s’è opposto al licenziamento di Raffaele; dal canto suo, Raffaele pensa di dimettersi per non “danneggiare” i condòmini. Nunzio è sempre più in sintonia con Diana. Bice soffia sul fuoco della gelosia di Mariella per Guido e Claudia.

Le anticipazioni dal 3 al 7 giugno