“Un posto al sole”, le anticipazioni: Giulia fa un passo falso

16 Ottobre 2020 | 14:45 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Giulia (Marina Tagliaferri) incrocia Michele (Alberto Rossi) all’uscita dal palazzo e il giornalista le dice di essere pronto ad andare in onda con la trasmissione sulle “truffe sentimentali” suggerita da lei. Manca solo una testimonianza incisiva… Così la Poggi vince le sue remore e va alla radio. Mentre racconta, Giulia capisce di aver fatto la cosa giusta: si svuota dei sensi di colpa e lancia messaggi importanti affinché nessuno cada più in certe trappole. In studio si susseguono le telefonate e la pagina social della radio è piena di complimenti per Giulia. Una volta a casa, però, la donna non può godersi il bel momento. Riceve una chiamata da Marco Modica (Fabio Cocifoglia), l’uomo che l’ha truffata e che si è beccato una denuncia. Stizzito per la risonanza ottenuta da Giulia, con tono sarcastico la riempie di insulti e cerca di mortificarla. Lei non si lascia sopraffare e, per dimostrargli che non ha paura, si presenta al magazzino dove lavora per affrontarlo faccia a faccia. È un passo falso…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 ottobre)

Filippo scopre che Serena è incinta di Leonardo: la sua reazione stupisce la donna. Silvia nota che Rossella si sta facendo trascinare dall’amica Ilaria, che l’ha coinvolta in ritmi di studio massacranti. Mariella si prepara a una giornata di shopping scatenati con Bice, ma Guido scombina i piani delle due donne. Chiedendo l’aiuto di Ornella, Giulia escogita un piano per cercare di incastrare Marco Modica. Niko ritrova la complicità con Susanna sul lavoro. Viola, durante una visita guidata, fa un incontro inaspettato.

Le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre

● Serena ha dei forti contrasti con Leonardo a causa della gravidanza, ma Filippo le è accanto.

● Niko è sempre più chiuso in se stesso e desta la preoccupazione dei suoi cari.

● Alberto, pressato dai problemi economici, finisce col prenderla con Clara, e lei chiede aiuto a Patrizio.

● Bice rivela a Mariella di avere un piano per vendicarsi del tradimento di Sergio.

● Roberto continua con il suo gioco di seduzione con Lara. Lei, però, decide di mettere alla prova il coinvolgimento dell’uomo.