“Un posto al sole”, le anticipazioni: Giulia non ha paura di un piccolo boss

Giulia (Marina Tagliaferri) incontra una donna conosciuta al centro d’ascolto, che l’aveva cercata. La Poggi nota che, sotto gli occhiali da sole, c’è un occhio nero: qualcuno l’ha picchiata! Lei nega e racconta di essere caduta. Giulia, però, non la beve e fa due più due: dev’esserci di mezzo Eduardo (Fiorenzo Madonna). Ormai è il boss del quartiere e non fa altro che creare scompiglio. Convinta di questo, e nonostante Angela (Claudia Ruffo) cerchi di fermarla, decide quindi di affrontarlo. Mentre Sabbiese è seduto coi suoi scagnozzi al bar, Giulia gli rinfaccia con durezza le parole che l’uomo le aveva detto in un’altra circostanza, ossia che lui ha a cuore le persone del quartiere. E come intende farlo? Mettendo le mani addosso a una donna inerme? Altro che onore e rispetto: la verità è che è solo un vigliacco, un pover’uomo! Angela è molto preoccupata, perché Giulia è fuori controllo ed Eduardo è terribilmente contrariato da questo affronto davanti ai suoi uomini. Uomini che sembrano pronti a intervenire. Cosa succederà?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 15 al 19 maggio)

La ripresa del piccolo Tommaso e la lontananza di Marina sono gli ingredienti con cui Lara prepara la sua “pozione magica” per riconquistare Ferri. Venduto a malincuore il garage, Franco decide di partire per la Sicilia con Angela e Bianca. Ma non sa come dirlo a Renato… Con l’aiuto di Castrese, Guido fa il possibile per salvare l’amicizia tra Mariella e Cerruti: è una sfida difficile, però. Ornella ha un’idea per consentire a Raffaele di non avere più il fiato di Otello sul collo. Speranza studia tanto e trascura Samuel: Micaela ne approfitta.

Le anticipazioni dal 22 al 26 maggio