“Un posto al sole”, le anticipazioni: Giulia tocca il cuore di Rosa

Alla vigilia dell’iniziativa anticamorra, Giulia (Marina Tagliaferri) dice a Don Raimondo (Giancarlo Cosentino) che Rosa (Daniela Ioia) non ci sarà. Ci contava molto, visto quanto Rosa ha pagato sulla sua pelle: è rimasta anche ferita in un agguato. Giulia, però, non è riuscita a convincerla… Il giorno dopo la Poggi si guarda intorno ed è un po’ amareggiata: è venuta poca gente. Don Raimondo, invece, non si scoraggia, inizia il suo discorso con grinta e passione e, man mano che va avanti, attira altre persone, colpite dalle argomentazioni e dall’enfasi del prete. La parola passa poi a Giulia, che si allaccia al discorso di don Raimondo e mostra una forte partecipazione emotiva e la capacità di parlare al cuore delle persone, che sembrano sempre più attente e interessate. Tra la folla che si è ormai raccolta intorno ai due, spunta anche Rosa. Le parole di Giulia l’hanno toccata e non poteva non partecipare, dichiara commossa. All’improvviso, però, Don Raimondo, si sente male…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 novembre al 1° dicembre)

Rosa vuol dare una svolta alla sua vita, ma confida a Giulia quanto le sia costato rinunciare all’illusione di un futuro con Damiano. La situazione sentimentale di Viola si complica. Damiano deve scegliere tra la fedeltà alla divisa e quella al vecchio amico Eduardo. Diego approfitta di un gesto di Ida per accorciare le distanze, ma le cose non vanno come sperava. Eduardo propone a Clara di scappare insieme; Alberto, intanto, continua a tramare per sottrarle il figlio. Un litigio di Lollo a scuola fa scontrare Guido e Mariella.

Le anticipazioni dal 4 all’8 dicembre