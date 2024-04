“Un posto al sole”, le anticipazioni: guarda chi si rivede, Claudia Costa!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 29 aprile al 3 maggio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Un incontro casuale a Napoli, dov’è arrivata per girare uno spot e dove nessuno dei suoi vecchi amici avrebbe mai immaginato di vederla: è così che Claudia Costa (Giada Desideri) torna a Un posto al sole dopo ben 22 anni dalla sua “uscita”. Era partita per l’Argentina con Alberto Palladini (Maurizio Aiello), poi i due si erano lasciati definitivamente. Ora Claudia è di nuovo nella città partenopea. «Sono molto felice di questo ritorno» racconta, sorridendo, Giada Desideri. «Claudia, che pur di entrare nel mondo dello spettacolo all’epoca avrebbe fatto qualsiasi cosa, mi ha dato tantissimo. E mi ha permesso di combinare guai di ogni genere senza pagarne le conseguenze» racconta ancora l’attrice. «Tornare sul set di Un posto al sole dopo tanti anni è stato davvero emozionante. Da quando abbiamo iniziato siamo tutti cambiati, anche fisicamente. Eppure è stato come se fosse passato solo qualche mese. Sono stati tutti molto carini, ho ritrovato anche alcune maestranze dell’epoca. Mi sono sentita come se avessi ancora vent’anni. Avevamo intrapreso l’avventura di Un posto al sole senza sapere come sarebbe andata a finire e, complici i ritmi di lavoro, eravamo diventati quasi parenti. Tornare sul set, quindi, è stato proprio come ritrovare una famiglia».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 22 al 26 aprile)

Michele è scosso dalla notizia che Silvia sposerà Giancarlo. Grazie alle intuizioni di Nunzio, Damiano si avvicina a scoprire che dietro alle intimidazioni a Rosa c’è il boss Torrente. Clara pensa all’impatto che avrà la decisione di Eduardo di collaborare con la polizia. Eduardo, intanto, si prepara al primo incontro con la Cimmino. Una visita a sorpresa getta lo scompiglio in casa di Ferri e Marina e rischia di incrinare il rapporto con Ida. Mariella tenta di vincere la freddezza di Guido facendolo ingelosire Alberto Palladini.

Le anticipazioni dal 29 aprile al 3 maggio