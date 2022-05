“Un posto al sole”, le anticipazioni: Guido, Mariella e Sasà, tre “detective” a Siena

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Mariella (Antonella Prisco) è convinta: Sarti (Giovanni Caso) tradisce Cerruti (Cosimo Alberti) e lei deve trovare le prove! Con questa intenzione, la Altieri convince Guido (Germano Bellavia) ad andare a Siena, dove si trova Bruno, con la scusa di un congresso di medici. Là lo coglieranno di sicuro in flagrante e con una bella foto lo dimostreranno a Sasà.

«Guido non è affatto convinto che sia una buona idea» ci confessa, però, Germano Bellavia. «Pigro com’è, poi, non si sarebbe scomodato per una cosa del genere. O forse lo avrebbe fatto solo per Michele (Alberto Rossi), l’unico suo vero grande amico… Di certo non per il collega vigile! Ma quando Mariella si mette in testa una cosa, non la ferma nessuno» aggiunge sconsolato.

Con le valigie pronte, i coniugi Del Bue vengono sorpresi proprio da Cerruti, passato da loro per caso, e Guido, incapace di improvvisare, s’inventa un viaggio alquanto improbabile: lui e Mariella devono andare a una fiera del bestiame in Molise! E che ci “azzeccano” loro con il bestiame, a parte il cognome di Guido? Sasà non la beve e si rivolge alla sorella Bice (Lara Sansone) per scoprire la verità. La Cerruti sa come conquistarsi la fiducia dell’amica Mariella, che alla fine confessa di essere a Siena con Guido per scoprire i tradimenti di Sarti. Bice naturalmente promette di tenere la bocca chiusa, ma… Ma, come volevasi dimostrare, Guido e Mariella si ritrovano appostati a piazza del Campo insieme con Cerruti! Sasà è convinto che i suoi amici si sbaglino, che il suo Bruno non mentirebbe mai. E infatti, mentre il medico è seduto in un bar a prendere un caffè, il fidanzato lo chiama e Sarti dice esattamente dove si trova, senza mentire! Ecco, visto? Bruno è una persona limpida! Non appena finisce la telefonata, però, i tre appostati assistono a una scena inequivocabile: Bruno viene raggiunto al tavolo dall’infermiere Marco (Antonio Landi) e i due si baciano!

Il giorno dopo, a Palazzo Palladini, Renato (Marzio Honorato) commenta con Niko (Luca Turco) una notizia su un giornale online: è scoppiata una rissa in piena piazza del Campo a Siena! Guardando bene le foto, i due notano volti conosciuti: ma sì, sono proprio Guido e Mariella! Ma non erano andati in Molise? I Del Bue, intanto, entrano a Palazzo di ritorno dalla vacanza, e Renato dice subito loro che sono finiti sul giornale. Guido non può fare a meno di pensare a come lo prenderanno in giro al Comando! Per poco non ci scappava il morto a piazza del Campo per colpa della gelosia incontenibile di Cerruti!

«Sarà che sono single da un po’» commenta ironico Bellavia «ma proprio non riesco a immaginare che si possa far scoppiare un finimondo per gelosia!». Per girare le scene dello smascheramento di Sarti, il set di Un posto al sole si è spostato davvero a Siena: è uno dei cambi di location a cui la soap ormai ci ha abituato. «E io queste trasferte le ho fatte praticamente tutte» racconta divertito Bellavia, «da Ischia a Perugia, a Palermo, per non parlare delle indimenticabili puntate a New York. È straordinario spostarsi con la troupe: mi sento come in tournée con la compagnia teatrale, viviamo insieme 24 ore su 24 e ci divertiamo un mondo. Spero di farne tante altre. Ecco, a differenza di Guido, io mi sposto molto volentieri!».

Il riassunto della scorsa settimana (dal 16 al 20 maggio)

Una “sfida” online mette Bianca ancora nei guai: questa volta è coinvolta anche l’amica Gaia. Marina scopre che Lara è la causa dei suoi recenti fallimenti sentimentali e rischia di commettere un gesto inconsulto. Viola invita Michele a parlare in classe della sua esperienza di giornalista anti-camorra. Renato è costretto ancora una volta a chiedere aiuto a Giuditta. Silvia trova un accordo con Giancarlo sul suo trasferimento a Bari. Rossella si tiene distante da Riccardo; lui è sempre più oppresso dai sensi di colpa e Virginia non si fa da parte.

