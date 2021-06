“Un posto al sole”, le anticipazioni: Guido vede qualcosa di incredibile…

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Silvia (Luisa Amatucci) rimane lusingata da un invito di Giancarlo (Alessandro D’Ambrosi). Il suo nuovo amico le propone di andare a fare una passeggiata per svagarsi un po’ e la Graziani accetta. Peccato, però, che questa loro uscita non passi del tutto inosservata. Suo malgrado, infatti, e senza essere visto dai due, Guido (Germano Bellavia) assiste a una scena che lo lascia proprio senza parole. Per caso vede in lontananza Silvia passeggiare con un uomo che chiaramente non è Michele (Alberto Rossi). A quanto pare, poi, tra Silvia e l’uomo c’è una certa confidenza: lui le prende la mano amorevolmente, e lei lo lascia fare! Annichilito, Guido racconta tutto a Mariella (Antonella Prisco), la quale fa due più due e si ricorda di Giancarlo e di quei cineforum pomeridiani durante i quali lei si sentiva (e lo era!) il terzo incomodo… Sia Guido che Mariella non riescono a dormire pensando all’accaduto. Li tormenta soprattutto una domanda: si chiedono se sia il caso di “aprire gli occhi” a Michele…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 14 al 18 giugno)

Samuel continua a ricoprire di attenzioni Speranza, ma la ragazza ha sempre in testa Vittorio. Pietro perde il controllo quando scopre che Lara è una doppiogiochista. Lara è anche nel “mirino” di Marina, che dubita di lei nonostante Ferri cerchi di tranquillizzarla. Serena scopre il sesso del nascituro. Silvia è sempre più sensibile alle attenzioni di Giancarlo. Alberto vive momenti di forte tensione al Palazzo e tocca il fondo. Raffaele mette in atto la sua “controffensiva” per sfuggire alla sorveglianza speciale di Renato.

Le anticipazioni dal 21 al 25 giugno