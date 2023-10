“Un posto al sole”, le anticipazioni: Halloween è un vero incubo per Rosa

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 30 ottobre al 3 novembre su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Raffaele (Patrizio Rispo) addobba l’atrio di Palazzo Palladini: il nipotino Antonio (Eduardo Scarfora) ha organizzato una festa per Halloween con giro tra i vari appartamenti per fare incetta di caramelle. Tra gli invitati c’è Manuel (Manuel D’Angelo), che chiede alla mamma Rosa (Daniela Ioia) di accompagnarlo. Lei però lo gela con un no. Una festa a casa di Viola Bruni (Ilenia Lazzarin), la donna che le sta rubando Damiano (Luigi Miele)? Mai! Al divieto di Rosa si oppone, però, Damiano, che non vede l’ora di accompagnare Manuel da Viola. Rosa non può opporsi, non può rivelare quanto è gelosa… Renda, dunque, suona il campanello e si ritrova davanti a Viola: Ornella (Marina Giulia Cavalli) coglie il piacevole imbarazzo che provano i due. Alla fine della festa, la Bruni accompagna Damiano fuori dal Palazzo e tra loro inizia un velato gioco di seduzione. Rosa li osserva e poi li raggiunge per trascinare via il figlio. Viola, invece, rientrata a casa, si incupisce all’arrivo di Eugenio (Paolo Romano), consapevole che ormai il matrimonio non ha più senso…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 23 al 27 ottobre)

Michele è in crisi: gli ascoltatori lo considerano un pallone gonfiato; Silvia, però, lo rincuora. Manuela è stufa di una vita tutta studio, casa e baby-sitting, e la ferisce sapere che Niko è uscito con un’altra ragazza, così decide di distrarsi con Costabile. Rossella scopre che i Crovi non parteciperanno al matrimonio. Massaro si confronta con le condizioni imposte da Bice per la separazione. Damiano sogna di vivere presto l’amore con Viola alla luce del sole. Luca, in crisi, affida al diario il compito di “dire” a Giulia della malattia.

Le anticipazioni dal 30 ottobre al 3 novembre