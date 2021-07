“Un posto al sole”, le anticipazioni: i dolori di Samuel

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 2 al 6 agosto su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Samuel (Samuele Cavallo) aspetta impaziente l’arrivo di Speranza (Mariasole Di Maio) per la loro romantica cena insieme, ma la ragazza è in ritardo. Piccirillo non può sapere che si è trattenuta in radio con Vittorio (Amato D’Auria) e che i due si stanno baciando… Il giovane Del Bue, però, tronca i sogni d’amore di Speranza dicendole, chiaro e tondo, che stanno facendo una cosa sbagliata! Se lei è chiaramente innamorata, lui invece ora non vuole storie serie. Profondamente ferita e con le lacrime agli occhi, Speranza arriva dunque all’appuntamento con Samuel. Lui le fa notare che è in ritardo e lei inizia a piangere. Convinto di essere la causa del dispiacere della ragazza, Piccirillo si morde le labbra, ma ormai la serata è andata male. Con doppia tristezza nel cuore, il giorno dopo Samuel si prepara a completare il trasloco dalla casa di Alberto (Maurizio Aiello), ma quando va a salutare Vittorio fa un’amara scoperta: il ragazzo sta raccontando a Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) dei baci con Speranza! A Palazzo Palladini, intanto, qualcun altro è in procinto di partire: Speranza. (Vi segnaliamo, intanto, che Un posto al sole andrà in vacanza dal 9 al 22 agosto)

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 luglio)

Silvia vuole capire se la storia con Michele è al capolinea. Serena prende coscienza della distanza di Filippo dalla sua vita e da quella di Irene. Fabrizio ignora i suggerimenti di Marina: è convinto che la sua strategia risolleverà il pastificio. Patrizio, incoraggiato da un’iniziativa autonoma di Clara, prende una decisione significativa per il futuro del loro rapporto. Speranza è divisa tra il romanticismo di Samuel, che ha finalmente trovato il coraggio di invitarla a cena, e il cinismo di Vittorio, verso cui però prova una forte attrazione.

Le anticipazioni dal 2 al 6 agosto