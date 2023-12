“Un posto al sole”, le anticipazioni: Ida cerca di evadere dalla sua “prigione”

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’1 al 5 gennaio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Ida (Marta Anna Borucinska) è segregata dalla zia Magdalena (Natalia Giro) che, con la complicità del figlio Marek (Luca Kayetan), la trattiene in Polonia dopo essersi fatta corrompere dai Ferri. La donna non capisce perché le abbiano tolto soldi, documenti e cellulare, anche se la zia continua a dirle che è per il suo bene. La ragazza cerca così un modo per scappare. Convince la zia a farla uscire qualche minuto: senza documenti e soldi dove potrebbe andare… Ida, invece, corre a cercare aiuto da un’amica. Questa, però, fa solo finta di essere dalla sua parte, perché invece spiffera tutto a Magdalena che, furiosa, rinchiude di nuovo Ida in casa. Quando la zia esce, però, succede qualcosa di inaspettato. Il padre malato di Ida le fa trovare un cellulare con cui lei chiama subito Diego (Francesco Vitiello). Il telefono del ragazzo squilla mentre lui sta servendo dei clienti al Caffè Vulcano. Sconsolato e preoccupato per la scomparsa improvvisa di Ida, pensa di non rispondere al numero sconosciuto, ma poi prende la chiamata e, con enorme gioia, sente la voce della donna.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 25 al 29 dicembre)

Raffaele spinge Otello a dare una scossa “natalizia” a Palazzo Palladini. Manuel apre gli occhi ad Antonio sul fatto che Damiano e Viola ora siano una coppia. Clara convince Eduardo a tornare a Napoli; quando Damiano viene a saperlo, convince il boss a consegnarsi alla polizia. Micaela scopre di avere un inaspettato successo in radio; non filano altrettanto bene le cose con Samuel, purtroppo. Alberto è più deciso che mai a togliere il piccolo Federico a Clara. Mariella cerca di capire come mai Serena adesso sia così attenta nei suoi confronti.

