“Un posto al sole”, le anticipazioni: il bacio dei desideri (da confessare)

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 17 al 21 giugno su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 20.50) Gabriella Persiano







Mariella (Antonella Prisco) sta camminando per strada quando un cartellone pubblicitario la fa rimanere senza parole: Guido (Germano Bellavia) e Claudia (Giada Desideri) si baciano per pubblicizzare un profumo! Più tardi, al Caffè Vulcano, Silvia (Luisa Amatucci) vede la foto che la vigilessa ha scattato al manifesto e cerca di farla ragionare: si tratta solo di un bacio di scena, nulla di più. La Altieri quasi quasi si convince che Guido non potrebbe mai fare sul serio, mentre la realtà è ben diversa. Nello stesso momento, infatti, Del Bue guarda compiaciuto il cartellone e chiama Claudia al telefono per complimentarsi. La donna, però, non ha lo stesso entusiasmo dell’amico. Guido, che ormai non fa altro che pensare a quel “finto” bacio, quando la vede, pensa di confessarle cosa sente per lei. L’occasione, però, non è quella giusta e Del Bue se ne va un po’ rammaricato. A qualcuno deve dire cosa prova e quel qualcuno non può che essere il suo amico Michele (Alberto Rossi), con il quale Del Bue ammetterà di essersi innamorato di Claudia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 10 al 14 giugno)

Roberto è sempre più preoccupato all’idea di perdere Tommaso mentre Marina sembra non reggere più la situazione. Ornella, dopo aver scoperto i problemi di salute di Luca, non condivide la decisione di De Santis di continuare a lavorare e prova a farlo ragionare. Guido, deciso a rimettersi in forma, trova una compagna con cui allenarsi. Clara è felice per il matrimonio con Eduardo, ma c’è l’incognita Alberto che non intende rinunciare a suo figlio. Michele e Silvia sembrano più uniti che mai.

Le anticipazioni dal 17 al 21 giugno