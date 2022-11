“Un posto al sole”, le anticipazioni: il “caso Susanna” non è ancora chiuso!

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 21 al 25 novembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Niko (Luca Turco) è amareggiato dall’ipotesi di riduzione della pena per Lello Valsano (Gianluca Pugliese), e telefona a Manlio (Paolo Scalondro), il padre detenuto della povera Susanna. Picardi lo invita ad andarlo a trovare in carcere: deve dirgli cos’ha in mente per evitare che l’assassino abbia sconti. Niko risponde che non possono che aspettare la sentenza, ma Manlio insiste e Niko rimane dubbioso. Ad aumentare la sua frustrazione ci si mettono anche Giulia (Marina Tagliaferri) e Renato (Marzio Honorato): i loro consigli non fanno altro che far rivivere al figlio quella tragedia. Il giorno dopo, alle prime luci dell’alba, Raffaele lo trova rabbuiato al Belvedere. Non ha chiuso occhio! Il portiere, allora, trova parole che toccano il cuore di Niko, raccontandogli come fece lui a superare la morte di Rita. Poggi decide che deve trovare la forza per parlare con Manlio. Ma se ne pente subito quando l’uomo gli dice che vuole risolvere la faccenda in modo drastico, grazie alle conoscenze fatte in carcere…

Micaela cerca di convincere Alberto a dare in affitto l’appartamento a lei: per Niko sarebbe pesante ritrovarsela come vicina. Mariella vagheggia un ritorno di fiamma tra Silvia e Michele. Diego apprende che Lia potrebbe lasciare Palazzo Palladini e fa un gesto coraggioso per trattenerla. Bianca scopre un’importante informazione su Antonello e prende una decisione a sorpresa. Niko va in crisi quando sa che Valsano potrebbe avere uno sconto di pena. Un banale incidente porta a una lite tra Rosa e Viola.

