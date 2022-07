“Un posto al sole”, le anticipazioni: il cuore di Marina batte solo per un uomo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

In giro per le strade di Procida, Marina (Nina Soldano) incontra Arnoux (Frédéric Moulin), turista francese che ha conosciuto la settimana prima. La Giordano è affascinata dalle considerazioni dell’uomo sugli appuntamenti dell’iniziativa “Procida-Capitale della Cultura” e lui ne approfitta per azzardare un invito: perché non fare un bel giro sulla sua barca? Più tardi ritroviamo Marina su un belvedere, assorta nei suoi pensieri, col vento che le scompiglia i capelli: non ha accettato l’invito di Arnoux e non può fare a meno di pensare a Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli). Non sa che anche Roberto a Napoli non riesce a concentrarsi sul lavoro a causa sua… Il giorno dopo, in spiaggia, la Giordano sente una presenza alle sue spalle, si volta e vede Ferri! Che ci fa là? Spiazzata da un’inaspettata dichiarazione d’amore, in una manciata di secondi Marina realizza cosa sta per succedere per l’ennesima volta, ha un moto di ribellione e scappa. Ma Roberto è deciso a riprendersela e le corre dietro…

Il riassunto della scorsa settimana (dal 4 all’8 luglio)

Viola sorprende Raffaele mentre fruga nel computer di Eugenio e lui è costretto a parlarle delle minacce che sta subendo. Nunzio, dopo aver informato Franco del suo piano di fuga con Chiara, chiede l’aiuto del padre per procurarsi documenti falsi. A un’iniziativa ecologista Bianca riesce a far colpo su Antonello, per il quale ha una gran cotta, ma dietro l’angolo c’è una delusione… Mariella insiste nel voler creare occasioni d’incontro tra Samuele e il padre di Speranza. Lara continua a fingere che la sua gravidanza prosegua bene.

Le anticipazioni dal 4 all’8 luglio