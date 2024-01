“Un posto al sole”, le anticipazioni: il cuore diviso di Rossella

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 26 gennaio su Rai3 (da lun. a ven. alle ore 19.50) Gabriella Persiano







Le anticipazioni dal 22 al 26 gennaio

Facile dire di andare là dove porta il cuore… Come ci si comporta se l’itinerario non solo è tortuoso, ma prevede anche di tornare dove s’è già stati e dunque ripartire da zero? È quel che succede ora a Nunzio (Vladimir Randazzo) e Rossella (Giorgia Gianetiempo). I due hanno cercato in tutti i modi di cancellare il momento di debolezza che li spinse l’uno nelle braccia dell’altra. Ricordate? Già amici da anni, s’erano avvicinati ancora di più quando entrambi stavano passando momenti difficili. Nunzio era alle prese con Chiara Petrone (Alessandra Masi), l’ex fidanzata che l’aveva costretto a dolorosi tira-e-molla: la ragazza continuava a ricadere nella droga e lo gettava in uno stato di lacerante impotenza. Rossella, invece, era stata travolta dalla scoperta che tra Riccardo (Mauro Racanati) e l’ex moglie non era affatto finita e lui si era lasciato tentare fino a tradirla. I due amici, quindi, si erano consolati e aiutati a vicenda, ma quella vicinanza si era trasformata in attrazione e non erano riusciti a evitare di baciarsi. Dopo l’accaduto, però, Rossella si era tirata indietro, pensando che fosse stato un errore: nonostante tutto, l’uomo migliore per lei non poteva che essere il dottor Crovi. Risolta la crisi, quindi, Rossella si era buttata a capofitto nei preparativi del matrimonio. Suo malgrado, Cammarota aveva dovuto cercare una “distrazione”. Diana Della Valle (Sara Zanier), l’affascinante architetto amante anche di Alberto (Maurizio Aiello), sembrava perfetta per fargli dimenticare Rossella… Errore: il rapporto con la Della Valle si sarebbe impantanato in una storia di incontri fugaci e senza futuro che non avrebbero riempito il vuoto. In questi mesi, insomma, Cammarota e la Graziani hanno cercato di cambiare strada e dimenticare, ma con scarsi risultati. La loro è più che un’amicizia. E adesso se ne rende conto proprio Riccardo.

Nunzio sta vivendo al Caffè Vulcano giorni a dir poco vivaci, nel bene e nel male. Se mercoledì 17 gennaio festeggia la Giornata mondiale della Pizza ospitando un campione del mondo della pizza, il maestro napoletano Davide Civitiello (non è un personaggio, ma è un ospite molto speciale di Un posto al sole), un paio di giorni dopo, però, dovrà cacciare alcuni teppisti dal locale. E loro si vendicano pestandolo. Nunzio, dunque, arriva in ospedale ferito e Riccardo assiste attonito all’ansia di Rossella. Percepisce la forte chimica che c’è tra lui e la sua fidanzata. Del resto la stessa Diana ha cercato di aprire gli occhi a Nunzio dicendogli che è evidente che la Graziani per lui non è solo un’amica. Sarà arrivato il momento per Nunzio e Rossella di capire cosa provano l’uno per l’altra? Insisteranno ancora nel mettere la testa sotto la sabbia, o la disavventura accaduta a Cammarota avrà il risvolto positivo di dissipare ogni loro dubbio? E che ne sarà del matrimonio di Rossella? Crovi si rassegnerà facilmente? Le risposte non arriveranno presto.