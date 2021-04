“Un posto al sole”, le anticipazioni: il cuore tormentato di Sasà

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 3 al 7 maggio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Dopo il litigio e la rottura con Bruno (Giovanni Caso), Sasà (Cosimo Alberti) è diventato un tormento per Mariella (Antonella Prisco) e per Guido (Germano Bellavia). A qualunque ora del giorno e della notte, Cerruti chiama l’amica per chiedere consigli o raccontare i più insignificanti sviluppi della storia. Per di più, il vigile assilla Del Bue quando lo incontra in caserma e l’amico fa di tutto per evitarlo. Sasà continua a tormentarsi perché non sa se Sarti prova le stesse cose. Aspetta anche lui che l’altro faccia il primo passo? Guido pensa che, se Bruno avesse tenuto all’ex, si sarebbe fatto vivo in qualche modo. Mariella, meno inflessibile, dà retta all’amico e un po’ lo illude. Stufo di tutte queste discussioni inutili, Del Bue taglia la testa al toro. Approfitta di un incontro casuale col dottor Sarti e gli chiede cosa pensa di fare con Cerruti. La risposta sarà un duro colpo per Sasà: basterà a farlo smettere di assillare Guido e Mariella?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 26 al 30 aprile)

Franco cerca di capire che cosa nasconda Pietro Abbate e fa un’inquietante scoperta. Patrizio ritrova la complicità con Clara, ma sente di aver fatto chiarezza nei suoi sentimenti. Vittorio fa trasparire il suo interesse verso Speranza. Alberto tenta di riavvicinarsi a Clara, ma la ragazza sembra decisa a far valere i suoi diritti e ad allontanarsi da lui. Jimmy racconta a Giulia e Niko del viaggio a Berlino, mentre Renato, alle prese col bagaglio sbagliato, dovrà rimediare senza attirare l’attenzione di Raffaele.

Le anticipazioni dal 3 al 7 maggio