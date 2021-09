“Un posto al sole”, le anticipazioni: il destino di Rossella si chiama Riccardo?

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 6 al 10 settembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Rossella (Giorgia Gianetiempo) non sopporta più di vivere a Palazzo Palladini e vedere Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) e Clara (Imma Pirrone) felici insieme. Non sopporta che Raffaele (Patrizio Rispo) e Ornella (Marina Giulia Cavalli) siano così gentili con la nuova fidanzata del figlio e che sembrino essersi dimenticati di lei. Anche in ospedale non è stata accolta come si aspettava… Questi e altri pensieri le intossicano la mente, ma qualcuno arriva a salvarla: il suo amico Vittorio (Amato D’Auria) la convince a uscire per distrarsi. Così Rossella si ritrova in un locale affollato, assordata dalla musica… Al bancone le si avvicina qualcuno: è Riccardo (Mauro Racanati), il tizio che qualche giorno prima l’ha difesa da due ragazzi che l’infastidivano. La serata procede tra alcol e spensieratezza, ma il giorno dopo Rossella ricorda con imbarazzo che lei e Riccardo si sono baciati con passione! Il peggio, però, deve ancora arrivare. Quando Ornella in ospedale le presenta il medico che la affiancherà, chi si ritrova davanti? Il dottor Crovi, ovvero… Riccardo!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 30 agosto al 3 settembre)

Niko respinge Susanna che vorrebbe mostrargli di essersi pentita. Parlando con Angela, però, il ragazzo capisce di volerle ancora bene e va a cercarla: la trova in studio, priva di sensi in una pozza di sangue. Rossella si prepara al concorso per la specializzazione e trova sostegno in Ornella. Fabrizio si sente un po’ in colpa e cerca di ricostruire il rapporto con Marina dopo il litigio con Alice. Roberto è sempre più preoccupato per Filippo. Samuel è molto avvilito: si convince di non avere più amici e di essere prossimo al licenziamento.

Le anticipazioni dal 6 al 10 settembre