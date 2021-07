“Un posto al sole”, le anticipazioni: il disperato gesto di Pietro

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 26 al 30 luglio su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Pietro Abbate (Simon Grechi) non è fuggito all’estero come tutti pensano. Dopo essere stato scoperto per la tentata truffa ai danni di Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) si è nascosto bene e adesso cerca dei malviventi per farsi dare dei documenti falsi. La fortuna, però, non lo assiste e i due loschi individui non gli danno i documenti, lo picchiano e gli rubano i pochi soldi che ha. Dolorante e senza meta, Abbate si siede su una panchina su cui è stato lasciato un giornale. Inizia a sfogliarlo in cerca di notizie che lo riguardano e vede una foto di Ferri che sorride soddisfatto. Il manager ha ritrovato il successo ed è orgoglioso per la ripresa dei Cantieri Flegrei-Palladini. Pietro non riesce a leggere oltre e, accecato dalla rabbia, si dirige verso Palazzo Palladini. Dopo aver aggredito di spalle Guido (Germano Bellavia) e avergli sottratto la pistola, sequestra Ferri e Filippo (Michelangelo Tommaso). Fin dove vuole arrivare? Di certo l’uomo è furioso contro Roberto perché gli ha sottratto i terreni che gli spettavano in eredità e ormai non ha più molto da perdere…

Filippo prova un grande disagio per non ricordare più nulla della moglie e della figlia, così decide di trasferirsi dal padre. Renato scopre che Susanna va a studiare nello studio di Niko e si chiede perché il figlio glielo abbia nascosto. Samuel si decide a organizzare una cena romantica per conquistare Speranza. Silvia incontra per caso Giancarlo e ne rimane turbata. Fabrizio nasconde a Marina i suoi seri problemi lavorativi. Michele riceve buone notizie in merito alla pubblicazione del suo libro.

