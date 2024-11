“Un posto al sole”, le anticipazioni: il gesto disperato di Costabile

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 18 al 22 novembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Visibilmente preoccupato, Costabile (Antonio Fiore) spiega a Gennaro Gagliotti (Carlo Caracciolo) che non sa come restituirgli i soldi. Gennaro è stranamente conciliante e propone una soluzione. Costabile dovrebbe convincere suo padre a entrare in affari con Gagliotti e a rinunciare al marchio Altieri. Costabile, però, pensa che sia infattibile: il “vecchio” è troppo orgoglioso dell’azienda per cedere. Allora Gennaro cambia i toni, si fa aggressivo, addirittura gli punta una pistola addosso, o con le buone o con le cattive gli Altieri dovranno cedere! Più tardi, al Caffè Vulcano, Castrese (Peppe Romano) sta parlando con Diego (Francesco Vitiello) quando vede entrare Costabile con aria preoccupata. I due fratelli si mettono a parlare e salta fuori la proposta di Gagliotti. Castrese naturalmente dice subito a Costabile che sa bene che il padre non accetterebbe mai. Ma Costabile insiste: Castrese lo può convincere! Quando finalmente capisce che non c’è nulla da fare, Costabile lo minaccia: se non lo aiuterà, dirà al padre della sua omosessualità. Fin dove si spingerà Costabile?

Il riassunto della scorsa settimana (dall’11 al 15 novembre)

Giulia è in crisi: il quartiere è stanco del suo centro d’ascolto! Fusco continua a mettere sotto pressione Rossella e ad abusare del suo potere. Guido cerca di non far capire a Claudia che vive con Cotugno e Alfredo, ma non tutto va come previsto. Marina non vede di buon occhio la condotta leggera di Alice, ma la ragazza saprà stupirla. Nunzio, ritrovatosi con Rossella, realizza quanto sia difficile lasciare Diana. Costabile, schiacciato dai debiti, si mette contro brutta gente. Alberto è felice per il ritorno di Federico, ma sta per ricevere una brutta sorpresa.

Le anticipazioni dal 18 al 22 novembre