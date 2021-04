“Un posto al sole”, le anticipazioni: il grande viaggio di Renato e Jimmy

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 19 al 23 aprile su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Renato (Marzio Honorato) è preoccupato del fatto che Jimmy (Gennaro De Simone) abbia una gran nostalgia di mamma Micaela, così dice a Niko (Luca Turco) che non sarebbe male se organizzasse un viaggio col piccolo. Per esempio potrebbero andare a Berlino, dove Jimmy starebbe un po’ con mamma, zia Manuela e nonna Monica… Niko non gradisce la proposta del padre e risponde che ha troppo da lavorare. Quando poi Renato insiste, lui gli risponde per le rime: che senso ha andare a Berlino se sa che finirà per litigare con Micaela e compagnia? Oltre tutto dovrebbe raggiungerle lui, quando è chiaro che sono loro a trascurare il bambino! Renato ci rimane male, ma gli viene un’idea che potrebbe risolvere tutto: andrà lui a Berlino col nipote. Approfitterà della concomitanza del viaggio di Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) verso la città tedesca e passerà qualche giorno con Jimmy, il quale potrà riabbracciare la mamma. L’entusiasmo del ragazzino è alle stelle e i due si preparano a una montagna di selfie da inviare a Niko per fargli invidia!

Il riassunto della scorsa settimana (dal 12 al 16 aprile)

Franco trova il presunto responsabile dei sabotaggi ai Cantieri. Guido capisce che la presenza in casa della nipote di Mariella potrebbe essere difficile da gestire per l’eccessiva sensualità della ragazza. Clara si sforza di non cedere ai sentimenti che ancora prova per Alberto. Serena, che già è in un momento difficile per le condizioni di salute di Filippo, viene messa ancora più sotto pressione da una richiesta della madre. Rossella, delusa e amareggiata, prende le distanze da Patrizio con una drastica decisione.

Le anticipazioni dal 19 al 23 aprile