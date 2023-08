“Un posto al sole”, le anticipazioni: il lato oscuro di Damiano

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 28 agosto al 1 settembre su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Settimana “corta” per Un posto al sole: non va in onda giovedì 31 agosto, ma venerdì 1 settembre torna con una puntata doppia. Damiano (Luigi Miele) e Viola (Ilenia Lazzarin) parlano della pistola che il piccolo Manuel (Manuel D’Angelo) ha trovato e portato ad Antonio (Eduardo Scarfora). Damiano è colpito dalla fiducia della donna (verso cui prova ancora sentimenti) nei suoi confronti e si sente molto in colpa: Viola non sa che lui è ormai un poliziotto corrotto, sceso a patti col boss Eduardo Sabbiese (Fiorenzo Madonna) e il suo scagnozzo Tony (Giuseppe Di Gennaro)… L’ambiguità di Renda si rivela poco dopo in Procura. Il poliziotto incrocia Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e, con la scusa di chiedere informazioni sulle indagini sulla pistola, riesce a farsi confidare qualcosa che potrebbe salvare Sabbiese dall’arresto. Il magistrato, sicuro che Damiano sia ancora integerrimo, gli parla dell’imminente operazione che colpirà il boss ancora incensurato. A questo punto, chi verrà tradito da Renda: Nicotera o Sabbiese?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 21 al 25 agosto)

Nell’ultima settimana di vacanze per gli abitanti di Palazzo Palladini, Raffaele racconta altre “storie” emozionanti che hanno segnato gli ultimi mesi di Un posto al sole. Riviviamo con lui, dunque, il ritorno a Napoli di Luca De Santis come primario di cardiologia e il “ritorno di fiamma” con Giulia. Altra storia molto complicata è quella che lega Damiano, agente della scorta di Nicotera, con Viola, moglie in crisi del magistrato. Infine, Raffaele rivive la brutta vicenda del “figlio” comprato da Lara per riconquistare Ferri.

Le anticipazioni dal 28 agosto al 1 settembre