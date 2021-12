“Un posto al sole”, le anticipazioni: il lavoro divide ancora Angela e Franco

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 27 al 31 dicembre su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







Angela (Claudia Ruffo) si vede costretta a sostituire un collega che avrebbe dovuto seguire un importante progetto in Sicilia per la Fondazione. La Poggi, insomma, potrebbe lasciare di nuovo la famiglia, per qualche settimana o forse per mesi, e trasferirsi sull’isola. Franco (Peppe Zarbo) prende malissimo questa notizia. Con un pizzico di maschilismo, pensa che la moglie dovrebbe rinunciare e farsi sostituire da qualcuno. Già lo scorso anno li ha lasciati per andare a lavorare a Venezia, e adesso vorrebbe allontanarsi di nuovo per questo progetto in Sicilia? Perché mai ha bisogno di tutte queste soddisfazioni sul lavoro? Non è abbastanza appagata dalla sua famiglia? Angela e amareggiata e dubbiosa, e parla della questione con la piccola Bianca (Sofia Piccirillo). A sorpresa, la ragazzina si mostra molto saggia: se tiene davvero a questo progetto, dice, allora non deve rinunciare, ed è giusto che anche lei si realizzi nel lavoro. Per di più, lei ormai non è più una bambina! Stupita dalla maturità della figlia, la Poggi è propensa ad accettare in via definitiva il lavoro, ma fino a che punto Franco le farà pesare la scelta?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 20 al 24 dicembre)

Tra Clara e Patrizio è rottura, e lui capisce che dietro c’è lo zampino di Ornella e Raffaele. Palladini coglie l’occasione per riavvicinarsi a Clara: lei, però, lo respinge. Rossella scopre che Riccardo le nasconde qualcosa su una donna. Susanna, sostenuta da Niko, affronta l’esame per diventare magistrato. Silvia si prepara a un Natale da sola, ma a sorpresa Otello torna a Palazzo Palladini. Lara cerca di conquistare Roberto con una proposta originale per le Feste. Speranza farà il Natale in famiglia; Vittorio cura il piano per farla “disinnamorare”.

Le anticipazioni dal 27 al 31 dicembre