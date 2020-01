“Un posto al sole”, le anticipazioni: il peso di un grave errore

31 Gennaio 2020 | 14:15 di Gabriella Persiano

Dopo la diffusione del video in cui la maestra Gagliardi (Tiziana Bagatella) si scaglia contro Franco (Peppe Zarbo), tra i genitori della classe di Bianca (Sofia Piccirillo) si scatena l’indignazione. Tutti vorrebbero che fosse cacciata via dalla scuola, mentre l’unica a cercare di calmare le acque è Angela (Claudia Ruffo). La maestra, intanto, si prende una pausa dal lavoro, ma le cose per lei peggiorano poiché la supplente fa subito breccia nel cuore dei bambini. Bianca sembra finalmente felice di andare a scuola. Franco ne discute soddisfatto con la moglie, ma proprio in quel momento squilla il telefono di Angela. È la maestra Gagliardi che in lacrime si scusa per aver perso la pazienza e aver macchiato la sua carriera di insegnante. Franco non si fa commuovere, mentre Angela, che ha percepito il profondo sconforto della donna, ne rimane toccata. Terminata la telefonata, la Gagliardi scrive una lettera alla figlia, un messaggio che suona tanto come un addio...

Il riassunto della scorsa settimana (dal 27 al 31 gennaio)

Fabrizio cerca di riconquistare Marina, ma lei si rende conto che non vanno molto d’accordo, né come coppia né come soci al lavoro. Raffaele teme che Renato, abbandonato da Nadia e da Otello, stia sprofondando nella depressione. Giulia cade in pieno nella trappola architettata da Marcello. Patrizio si dice pronto a tutto per aiutare Diego a trovare lavoro. Angela si rivolge alla preside per risolvere la situazione scolastica di Bianca. Samuel farà un concerto e Arianna vorrebbe andarci. Filippo è geloso di Serena e Leonardo.

Le anticipazioni dal 3 al 7 febbraio

● Filippo si rende conto di essere stato troppo geloso e tenta di chiarirsi con Serena. Ma lei è sempre più coinvolta da Leonardo.

● Arianna vive una notte di ritrovata passione con Andrea, tornato da Londra.

● Marina, costretta a vedere Fabrizio per lavoro, cerca di mantenere le distanze, ma non è facile, né per lei, né per lui.

● Ornella intuisce che Giulia sta per mettersi nei guai.

● Samuel, a causa del ritorno di Andrea, vede sfumare i suoi piani romantici con Arianna.