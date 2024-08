“Un posto al sole”, le anticipazioni: il piano di Ferri sta per andare in fumo

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 5 al 9 agosto su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Ultima settimana di puntate inedite di Un posto al sole prima di una sosta dal 12 al 23 agosto. La soap, però, non chiuderà del tutto. Come già l’anno scorso, in queste due settimane rivivremo le vicende più coinvolgenti di questa stagione in Le storie di Un posto al sole. Torniamo ora all’attualità. Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) nasconde a tutti il suo piano per riavere in affido il piccolo Tommaso. Porterà Magda (Natalia Giro), zia di Ida (Marta Anna Borucinska), in tribunale contro la nipote. Vuole approfittare dell’astio di Magda verso Ida per averla accusata di essere stata lei a voler vendere il bambino. Marina (Nina Soldano) nota gli strani atteggiamenti di Ferri e lo segue di nascosto: perché non va dal commercialista, come aveva detto, bensì in un albergo? Ferri s’è precipitato da Magda, che lo ha chiamato per dirgli che non vuole più testimoniare contro la nipote, e gli spiega perché. Ferri è arrabbiatissimo, ma al contempo sente che c’è qualcosa che lo lega a Magda… Roberto però torna subito in sé e rimanda la discussione, ma fuori dall’albergo lo attende Marina.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 29 luglio al 2 agosto)

Dopo una notte d’amore con Guido, Claudia lascia Napoli. Del Bue è travolto da questa vicenda e ne esce con una consapevolezza: tra lui e Mariella nulla sarà più come prima. Alberto scopre dove vivono Clara e Eduardo e medita vendetta contro Sabbiese. Filippo si augura che Roberto non acquisti la radio. Renato comincia a pregustare la vacanza in Sicilia, ma Niko è costretto a un cambio di programma. Manuel è costretto da Rosa a interrompere le vacanze al mare e il rapporto con la madre si fa sempre più teso.

Le anticipazioni dal 5 al 9 agosto