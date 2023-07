“Un posto al sole”, le anticipazioni: il piano di Manuela fallisce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 23 al 27 luglio su Rai3, da lun. a ven. alle ore 20.50 Gabriella Persiano







Manuela (Gina Amarante) racconta a Serena (Miriam Candurro) di essere decisa a unirsi a Niko (Luca Turco), Renato (Marzio Honorato) e Jimmy (Gennaro De Simone) in partenza per la Sicilia. La sorella, nel sentire i programmi della gemella, tenta di distoglierla dalla malsana idea. Lei sa che lo scopo di Manuela non è visitare la Sicilia ma cercare di stare con Niko e riconquistarlo. La ragazza, però, non sente ragioni, partirà con loro! Quando, però, la gemella Cirillo incontra Renato in cortile e scambia due chiacchiere con lui, qualcosa in lei cambia. Manuela, falsa come non mai, parte in quarta comunicando a Poggi che, per pura combinazione, anche lei ha deciso di andare in Sicilia quest’estate. Poiché studia archeologia, è importante che vada a visitare i templi di Agrigento e nello stesso tempo potrà stare con Jimmy. Quale migliore occasione? Partirà con loro. Renato, però, la stoppa subito: a lui non la racconta! Se ha intenzione di provarci ancora con Niko, se lo tolga dalla testa, non ci riuscirà.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 17 al 20 luglio)

Manuel sottrae una pistola dal borsone dello zio Eduardo e la nasconde. Giulia dà il benvenuto a Luca alla terrazza ma la notizia non viene presa per bene da Renato che confessa a Raffaele il suo fastidio nel sapere l’ex moglie e Luca insieme. Mariella, decisa a far venire la coppia allo scoperto, propone a Sasà di invitare Bufalotto a Ischia, ma dopo il rifiuto di quest’ultimo, Guido deve rimediare allo sconforto del collega. Eugenio, in forte crisi con Viola, intrattiene rapporti lavorativi sempre più stretti con Lucia.

