“Un posto al sole”, le anticipazioni: il piano di Renato fallisce

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 31 maggio al 4 giugno su Rai 3, da lun. a ven. alle ore 20.45 Gabriella Persiano







• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"

Raffaele (Patrizio Rispo) incontra Renato (Marzio Honorato) che, con tono leggermente ironico, gli chiede se per caso non abbia lavorato troppo visto che ha l’aria proprio stanca! Giordano ammette che gestire un condominio è molto pesante e alla sera è sfinito. Non sa che Poggi ha in mente un piano diabolico per stanarlo: con la complicità di Jimmy (Gennaro De Simone), Renato inizia l’operazione denominata “Jourdan Storm”: il sofisticato drone che il nipotino ha voluto in regalo sorvolerà sulla testa dell’ignaro portiere, registrando le sue giornate oziose. Giordano, però, intuisce che Renato sta tramando qualcosa e inizia a lavorare come un forsennato. Risultato: dopo un giorno di spionaggio serrato, l’unico dato certo è che zio Raffaele lavora tantissimo, mentre Renato viene richiamato al dovere da Niko (Luca Turco). Poggi, però, non si dà per vinto. Prima o poi dimostrerà che gli occhi stanchi di Giordano a fine giornata non sono dovuti al troppo lavoro, ma piuttosto alle troppe ore di sonno.

Il riassunto della scorsa settimana (dal 24 al 28 maggio)

Pietro si prepara a sferrare un duro colpo a Ferri tramite Alberto. Vittorio vuole partire per Madrid per raggiungere Alex e allontanarsi in questo modo da Speranza, che per lui rappresenta una “tentazione” troppo forte. Anche Speranza, però, ha messo a punto un piano. Silvia tenta ancora una volta di recuperare il rapporto con Michele, nonostante sia molto attratta da Giancarlo. Marina ritorna finalmente a Napoli. La donna è più grintosa che mai e per questo Lara teme di essere messa da parte.

Le anticipazioni dal 31 maggio al 4 giugno