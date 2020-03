“Un posto al sole”, le anticipazioni: il potere di un sorriso

06 Marzo 2020 | 14:00 di Gabriella Persiano

• Tutte le trame e le anticipazioni di "Un posto al sole"



Filippo (Michelangelo Tommaso) incontra Cristiana Mannelli (Debora Franchi), la skipper che potrebbe gestire lo yacht al posto di Leonardo (Erik Tonelli), per definire i termini del suo contratto di lavoro. Cristiana è una donna in gamba, spiritosa e intelligente, e Filippo sembra essere subito attratto da lei. Visto che la ragazza piace anche a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli), il padre di Filippo, i due la invitano a uscire con la barca per verificarne le condizioni. Quando Cristiana e Filippo si rivedono, però, lui è di umore del tutto diverso: è serissimo e pare disinteressato al resoconto… La skipper non può saperlo, ma Filippo ha avuto una discussione con Serena (Miriam Candurro), ormai decisa a portare avanti la separazione per vie legali. Lui, stizzito, le ha posto una dura condizione: Leonardo, ormai molto vicino a Serena, deve stare fuori dalla vita della piccola Irene (Greta Putaturo)… Filippo è immerso in questi pensieri, quando una battuta di Cristiana lo “sveglia” e gli strappa un sorriso. La donna sembra avere un forte ascendente su di lui: riuscirà a tirarlo su di morale?

Il riassunto della scorsa settimana (dal 2 al 6 marzo)

Alberto convince Clara a non abortire, ma Nunzia la mette in guardia sulle sue false promesse: per lei, lui non cambierà mai. Marina, coinvolta nell’indagine sulla morte di Rosato, pensa che Fabrizio voglia sacrificarsi per lei e fa di tutto per impedirglielo. Raffaele conosce mastro Peppe, capo cantiere che ristrutturerà le cantine e che si rivelerà diverso da come appare. Serena è sempre più vicina a Leonardo, mentre Filippo fa una piacevole conoscenza. Niko decide di acquistare l’auto di Alberto, ma sa che la trattativa sarà difficile.

Le anticipazioni dal 9 al 13 marzo

● Fabrizio sembra ormai rassegnato a restare in carcere, ma Marina non si rassegna ad abbandonarlo al suo destino.

● Guido è orgoglioso di Vittorio perché fa il giornalista d’inchiesta con Michele.

● Niko ha l’ingrato ruolo di mediatore nella separazione tra Serena e Filippo.

● Alberto riceve un’inaspettata proposta per un colloquio di lavoro, ma il suo entusiasmo si spegne presto.

● Vittorio è sempre più deciso a trasferirsi nel seminterrato pur di affrancarsi dal padre Guido e lo vuol fare al più presto.