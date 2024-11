“Un posto al sole”, le anticipazioni: il quartiere si rivolta contro Giulia

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dall’11 al 15 novembre su Rai3 (da lun. a ven. ore 20.50) Gabriella Persiano







Non è un bel momento per il centro d’ascolto gestito da Giulia (Marina Tagliaferri). La gente del quartiere non lo frequenta perché non vuole mischiarsi con gli immigrati. Luca, invece, si deprime pensando che sia colpa sua, perché non lo considerano un buon medico. In cerca di una soluzione, la Poggi ragiona con Don Antoine (Hakim Gouem): organizzare dibattiti o cineforum sull’integrazione, per esempio, potrebbe servire? Rosa (Daniela Ioia) ha teso l’orecchio per ascoltare i discorsi dei due e s’intromette, perché non fare una festa? Se c’è da mangiare e bere gratis, la gente magari arriva. Giulia si stupisce dello spirito di iniziativa della Picariello e riflette sull’idea. La Poggi, però, è sempre troppo ottimista e non capisce che la situazione sta precipitando: andando al centro in compagnia di Ornella (Marina Giulia Cavalli) vede Gennaro (Salvatore Tella) inveire contro un mendicante africano seduto davanti al suo negozio e che, a suo dire, fa scappare la clientela. Giulia cerca di calmarlo e difende l’immigrato, ma Gennaro non ci sta e, con tono minaccioso, la invita a tornare nel suo bel quartiere signorile e a non intromettersi in affari che non la riguardano…

Rossella è sempre più a disagio con Fusco, il primario, e Riccardo se ne accorge. Giulia si dà da fare per intensificare le attività ambulatoriali del Centro d’ascolto e trova l’appoggio di don Antoine. Intanto continua la guerra fra Luisa e Rosa. Stanca del comportamento di Guido, Mariella trova finalmente la forza di farsi valere. Roberto affronta la prima seduta dalla psicologa. Alice fa un sorprendente incontro con Vinicio. Micaela, notando la vicinanza tra Samuel e Manuela, fa la sua contromossa, forse più per orgoglio che per vera gelosia.

